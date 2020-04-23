Недвижимость

АиФ ПермьАиФ ПермьЖители Пермского края смогут получить ипотеку под 6,5% годовых

Ипотеку под 6,5% годовых смогут получить жители Пермского края. Как сообщает портал правительства Прикамья, постановление о программе льготной ипотеки по поручению президента Владимира Путина подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Сколько новостроек в Подмосковье подпадает под ипотеку в 6,5%

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ТАСС23 апреля в 15:33

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РИА Новости23 апреля в 15:25

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Российская газета23 апреля в 15:18
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
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Небензя сделал замечание представителю Косово

Москва, 25 апреля 2020, 08:22 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение правил Совета Безопасности представителем Косово Глауку Конюфцом.
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Путин предложил выделить 7 млрд рублей на льготное автокредитование

Президент России Владимир Путин предложил поддержать спрос на машины, давая потребителям скидку в размере 10% в рамка госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
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Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

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При каких условиях в Челябинской области продлят режим самоизоляции

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Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

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В онкодиспансере Краснодара обнаружили коронавирус

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Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
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Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР

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Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Три итальянских региона направили России просьбы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня».
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Дивеевский монастырь закрылся на карантин

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