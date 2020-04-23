Недвижимость
АиФ ПермьЖители Пермского края смогут получить ипотеку под 6,5% годовых
Ипотеку под 6,5% годовых смогут получить жители Пермского края. Как сообщает портал правительства Прикамья, постановление о программе льготной ипотеки по поручению президента Владимира Путина подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Комментарии
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Общество
Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер
Говорит Москва 11:53
Армия и оружие
Ситуация накаляется: из военного госпиталя для карателей бегут врачи
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 09:20
Общество
Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень медорганизаций, которые перепрофилируют в регионах для борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ 08:40
Хоккей
Панарин объявил о благотворительном аукционе по продаже клубных клюшек
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил о проведении благотворительного аукциона по продаже клубных клюшек.
Чемпионат 13:13
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Общество
Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели
В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник вчера в 13:45
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Политика
Небензя сделал замечание представителю Косово
Москва, 25 апреля 2020, 08:22 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение правил Совета Безопасности представителем Косово Глауку Конюфцом.
REGNUM 01:22
Общество
Путин предложил выделить 7 млрд рублей на льготное автокредитование
Президент России Владимир Путин предложил поддержать спрос на машины, давая потребителям скидку в размере 10% в рамка госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
SpeedMe вчера в 11:46
Здоровье
При каких условиях в Челябинской области продлят режим самоизоляции
Как ранее писала «Вечерка», за последние сутки подтверждено 72 случая коронавирусной инфекции — антирекорд для Челябинской области.
Вечерний Челябинск вчера в 05:43
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
Здоровье
В онкодиспансере Краснодара обнаружили коронавирус
Из-за выявления коронавирусной инфекции первый корпус Клинического онкологического диспансера № 1 в Краснодаре приостановил прием новых пациентов и выписку старых.
Коммерсантъ Краснодар 09:12
Происшествия
МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, его задержали на 48 часов.
RT на русском 10:45
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Авто
Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР
Редкая и по своему интересная версия ВАЗ-2106, разработанная для рынка Канады, удивляет российских водителей, которые не понимают, почему она настолько отличается от модели, созданной для внутреннего рынка.
Car.ru 22 апреля в 04:58
Экономика
Банки получат 24 млрд рублей из-за потери доходов при выдаче кредитов
Правительство России выделит Министерству экономического развития РФ 24 млрд рублей на субсидии банкам для возмещения недополученных доходов по кредитам системообразующим предприятиям.
Известия 11:02
Общество
В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
RT на русском 11:31
Происшествия
Задержан свидетель по делу обвиняемого в мошенничестве экс-депутата Волчека
Следователи ГСУ СКР по Москве задержали сотрудника ООО «Совместная юридическая компания» Дениса Юшинского, который, по данным РБК, проходит свидетелем по уголовному делу бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека.
Первое антикоррупционное СМИ 13:16
Общество
Онищенко не исключил введения пропусков для поездок на дачу в мае
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 11:55
Гаджеты
LG представила монитор Intros UltraGear 34GN850-B с матрицей Nano IPS
LG Intros UltraGear 34GN850-B оснащен 34 дюймовым экраном с матрицей Nano IPS.
Megaobzor.com 07:24
Общество
Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС 11:11
Политика
Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Три итальянских региона направили России просьбы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня».
Rambler News Service вчера в 11:50
Здоровье
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
Происшествия
В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии
Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01