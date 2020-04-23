Недвижимость
ТАССПравительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 22:04, Ашберн
Комментарии
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
Политика
Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына
Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters.
Известия 21:18
Здоровье
Глава Хакасии прокомментировал всплеск заболеваемости коронавирусом
Во время прямого эфира с главой Хакасии у Валентина Коновалова спросили о росте заболеваемости COVID-19.
Хакасия 08:55
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
Общество
Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:31
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Авто
В России прекратили продажи самого дешевого автомобиля в мире
Что касается мирового рынка, то на данный момент самым дешевым автомобилем считается индийская малолитражка Tata GenX XE Nano, цена которой начинаются от 3 310 долларов, что, примерно, на 500 долларов меньше, чем Qute.
Тарантас Ньюс 04:41
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Политика
Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
Шоу-бизнес
После выхода из комы Бабкина спросила о параде Победы
Надежда Бабкина, выйдя из комы, поинтересовалась, пройдет ли парад 9 мая. Об этом сообщил ее концертный директор.
Рамблер 00:32
Общество
Губернатор Кузбасса ответил на вопрос о пропускном режиме
Сергея Цивилева спросили о введении пропускного режима, который есть в ряде регионов.
Вести Кузбасс 05:50
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия 20:25
Происшествия
На Сахалине школьникам показали порно во время онлайн-урока
СУ СК РФ по Сахалинской области сообщил, что школьникам Южно-Сахалинска показали порнографический ролик во время дистанционного урока.
ФАН вчера в 23:59
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Общество
Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
Экономика
Лукашенко подписал указ о поддержке экономики страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:04
Здоровье
В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:36
Армия и оружие
Лучше Ка-52: в США высоко оценили российский вертолет Ка-50
Американский журнал The National Interest посвятил целую статью российскому ударному вертолету Ка-50 "Черная акула", который автор называет "летающим танком".
Утро.ru 06:59
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ 08:59
Единоборства
Волк Хан обратился к Олегу Тактарову
FightTime.ru вчера в 17:11
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС 20:16
Общество
Власти не видят оснований для приостановки стройки в Белокаменке
Власти Мурманской области не видят оснований для остановки строительных работ в Белокаменке. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
Би-порт вчера в 06:25
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45