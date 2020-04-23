Недвижимость
РИА НовостиПравительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства. "Утвердить ее поручил президент Владимир Путин", — говорится в сообщении.
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Комментарии
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Общество
Эпидемиолог объяснил, почему самоизоляция вредна и бессмысленна
Жесткие запретительные меры, посредством которых в ряде стран борются с коронавирусом, чреваты опасными политическими последствиями.
Infox.ru вчера в 15:38
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Найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 одним сообщением
Видимо, настал очередной такой раз, так как появилась информация о том, что найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 и iPad на iPadOS 13 одним-единственным сообщением.
Ferra 03:14
Происшествия
В Казахстане от коронавируса умерла россиянка
В столице Казахстана Нур-Султане от коронавируса умерла гражданка России.
Lenta.ru 03:43
Общество
Верховный суд разъяснил, как можно штрафовать нарушителей самоизоляции
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил подписанное ранее в апреле соглашение между МВД РФ и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, в результате чего полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции по столичному КоАПу - на четыре или пять тысяч с возможностью отправлять автомобиль нарушителя на штрафстоянку.
Ридус 22 апреля в 04:05
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Футбол
Бразильский клуб рассчитывает подписать Ибрагимовича
Боссы бразильского клуба рассчитывают заманить Ибрагимовича перспективой побороться за триумф в Кубке Либертадорес - такого трофея в коллекции форварда пока нет.
Евро-футбол.ру 02:34
Здоровье
Число инфицированных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80
В Челябинской области, по данным губернатора, на 24 апреля зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 03:34
Общество
За сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов высказались о публичных разводах
Влад Топалов и Регина Тодоренко высказались в интервью Peopletalk на тему семейных отношений.
Paparazzi.ru вчера в 09:35
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму
Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
Здоровье
В Петербурге для пациентов с коронавирусом развернут около 5500 мест
«В Петербурге до 28 апреля будут развёрнуты 5483 койки для лечения коронавирусной инфекции средней и тяжёлой степени в 14 учреждениях здравоохранения», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском вчера в 18:53
Здоровье
Сотрудники больницы Улан-Удэ вступились за уволенного главврача
Накануне стало известно, что сразу десять сотрудников городской больницы № 4 Улан-Удэ заразились коронавирусом.
Новая Бурятия 00:45
Общество
В Крыму выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Республике Крым выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
Парламентская газета 03:51
Игры
Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass
Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru вчера в 09:32
Культура
Шарика в новом сезоне «Простоквашино» озвучит Павел Деревянко
Пес Шарик в новом сезоне мультфильма «Простоквашино» заговорит голосом актера Павла Деревянко.
Вечерняя Москва 00:56
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Общество
Названа дата начала нового учебного года в вузах
Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10
Общество
В России зафиксировано 5236 новых случаев коронавируса
По состоянию на 22 апреля, в России было зафиксировано 5236 новых случаев коронавируса, из которых 43,4% не имели клинических проявлений болезни.
Территория новостей 22 апреля в 03:42
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости вчера в 08:11
Общество
Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы сроком до пяти лет
Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы сроком до пяти лет - ведомство.
ТАСС 04:13
Политика
Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины
Ранее Саакашвили подтвердил, что получил от президента Украины предложение стать вице-премьером по реформам.
РИА Новости 04:32
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Армия и оружие
Чешскую армию решили перевооружить обновлённым стрелковым оружием
Военное обозрение 00:36
Финансы
ЦБ 20 апреля продал на рынке валюту на 16,8 млрд рублей
Объем операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 20 апреля составил 16,8 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Finam.Ru 22 апреля в 02:46
Общество
Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx
В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07