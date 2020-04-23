Недвижимость
РИА НовостиПравительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства. "Утвердить ее поручил президент Владимир Путин", — говорится в сообщении.
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Экономика
На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей
Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 00:52
Здоровье
В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса
Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после онокчания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 22 апреля в 05:01
Шоу-бизнес
Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове
РИА Новости вчера в 21:40
Общество
Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве
Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС вчера в 11:54
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
Коммерсантъ 22 апреля в 17:57
Футбол
«Пришло время расширить РПЛ и сократить число профессиональных клубов». Газзаев — о футболе после коронавируса
«Спартаку» нужен Кубок России — После очередного онлайн-заседания УЕФА у футбольных лиг Европы наметились два радикально разных подхода.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество
В Орловской области появятся цифровые пропуска
Орловская область попала в число регионов, в которых в первую очередь будет внедрена система выдачи цифровых пропусков.
ОрёлТаймс 22 апреля в 14:14
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество
Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации
ТВ Центр вчера в 13:35
Здоровье
Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае
За минувшие сутки тест показал положительный результат у восьми человек В Алтайском крае лабораторно подтвердили восемь новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 02:24
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Здоровье
В Подмосковье медики пожаловались в ФСБ на заражение коронавирусом
В возможном заражении 52 медиков обвинили администрацию сотрудники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы.
Live24 01:59
Здоровье
Медиков в Москве протестируют на наличие иммунитета к коронавирусу
Всех медицинских работников в столице протестируют на наличие иммунитета к Covid-19 с помощью экспресс-тестов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИАМО 02:33
Общество
ВОЗ одобрила девять российских разработок вакцин против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Происшествия
В Казахстане умерла россиянка от COVID-19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.
РИА Новости 02:58
Политика
США планируют усилить присутствие в Арктике
RT на русском вчера в 16:32
Общество
В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах
В некоторых СМИ появились материалы о том, что Минобрнауки планирует пересмотреть стоимость обучения для платных студентов в условиях временного перехода на дистанционный формат в связи с распространением COVID-19.
Российская газета 02:08
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
Общество
Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом
Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU 22 апреля в 10:24
Общество
Названы главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса
Ученые Принстонского университета (США) перечислили главные ошибки в поведении людей в борьбе с коронавирусом.
ТВ Центр 02:14
Политика
Глава ДНР вернул городу Донецку имя Сталина. Пока в качестве символа
В качестве символа города Донецка установлено прежнее наименование «город Сталино» указом главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, 23 апреля опубликованном на официальном сайте главы республики.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
Происшествия
Свято-Успенский мужской монастырь подожгли в Одессе
Известия вчера в 22:03
Общество
В Псковской области резко увеличилось число зараженных коронавирусом
23 апреля вечером Михаил Ведерников в инстаграме сообщил о резком росте числа заболевших коронавирусом в Псковской области — теперь в регионе 93 случая (утром 23 апреля было 73).
Луки.ру 02:00
Общество
Коронавирус выявлен у 17% экипажа авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт»
Вашингтон, 24 апреля 2020, 09:10 — REGNUM Тестирование всех членов команды американского авианосца «Теодор Рузвельт» показало, что коронавирусом нового типа заражено 17% экипажа.
REGNUM 02:10
Общество
Во Владимирской области выявлено 46 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждены 4774 случая новой коронавирусной инфекции, из них почти половина (47,8%) не имели клинических проявлений болезни.
Довод вчера в 04:36