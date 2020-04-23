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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства. "Утвердить ее поручил президент Владимир Путин", — говорится в сообщении.
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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Rambler News Serviceвчера в 15:09

Последние новости на утро 24 апреля 2020: В России утвердили программу льготной ипотеки, а в США собираются наказать Китай за коронавирус

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Правительство утвердило программу льготной ипотеки

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Мишустин подписал постановление о льготной ипотеке под 6,5% в РФ

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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

ТАССвчера в 15:33

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России

Российская газетавчера в 15:18

Кабмин утвердил предложенную Путиным программу льготной ипотеки

РЕН ТВвчера в 15:09
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