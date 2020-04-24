Недвижимость
РИА НовостиПравительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства. "Утвердить ее поручил президент Владимир Путин", — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%. Соответствующий документ опубликован в четверг, 23 апреля, на сайте правительства.Известия23 апреля в 15:09
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