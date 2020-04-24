с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства. "Утвердить ее поручил президент Владимир Путин", — говорится в сообщении.

Политика Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России. 1,4K

Происшествия Померился судами с ФСБ. Александрову из «Метростроя» это встало под 2 млрд Столкновение в судах закончилось арестом 15 объектов его недвижимости. А ФСБ развесила листовки об этом по всему Петербургу.

Общество В США начали снижаться темпы прироста числа заразившихся коронавирусом В 46 из 50 штатов США отмечено снижение роста числа новых случаев инфицирования коронавирусом, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в эфире Fox News. 1

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 30

Футбол Чемпионат Польши по футболу возобновится 29 мая Чемпионат Польши по футболу, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлён 29 мая.

Наука Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц. 43

Общество Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса. 207

Экономика Мосгорстат сообщил о росте средней зарплаты в начале года Управление Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области в субботу сообщило о росте средней зарплаты в столице в январе 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года. 1,6K

Общество В Петербурге задержали певца Максима Леонидова В Санкт-Петербурге полицейские задержали певца и музыканта Максима Леонидова. Артист гулял с женой в Шуваловском парке. 929

Происшествия МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, его задержали на 48 часов. 3

Футбол Широков сомневается, что Азмун перерос уровень РПЛ Бывший футболист петербургского «Зенита» Роман Широков считает, что форварду команды Сердару Азмуну пока рано уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Здоровье Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.

Общество Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него. 39

Биатлон Черезов раскрыл причины назначения досрочных выборов президента СБР Член правления СБР и призер Олимпиады Иван Черезов рассказал о причинах назначения внеочередной выборной конференции союза, отмечает ТАСС.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 249