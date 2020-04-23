Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства. "Утвердить ее поручил президент Владимир Путин", — говорится в сообщении.
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Общество
Автор рецепта конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке
Чулкова является автором рецепта конфет «Птичье молоко», которые появились в 1967 году, а также конфет «Комета», «Метеорит», «Золотой Рог» и шоколадно-вафельного торта «Мечта».
РБК 01:22
Здоровье
В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса
Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после онокчания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:36
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ вчера в 07:17
Общество
Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе России
Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 22 апреля в 13:48
Авто
В «МАЗе» признались, что не ожидали от «КАМАЗ-мастера» такой мощности моторов
Руководитель и ведущий пилот «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, занявший третье место на ралли «Дакар»-2020, объяснил, почему белорусская команда сильно уступала конкурентам из «КАМАЗ-мастера» по характеристикам двигателя.
Чемпионат вчера в 03:00
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 12 часов
При создании системы разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск захотят получить около 10% жителей.
РБК 01:30
Авто
Lada представила особую Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа для Беларуси
В России, напомним, цены на LADA Vesta SW стартуют от 715 900 рублей.
Автоновости дня 22 апреля в 10:09
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru 22 апреля в 22:10
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка
ТАСС вчера в 02:24
Общество
Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса
Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 20:06
Хоккей
Алексей Волков стал генеральным менеджером «Авангарда»
Горобзор.ру вчера в 10:15
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости вчера в 13:21
Происшествия
В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса
РИА Новости 00:13
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Происшествия
Из-за массового заражения коронавирусом в артели «Кривбасс» возбуждено уголовное дело
Из-за массового заражения COVID-19 в артели "Кривбасс" возбудили уголовное дело по статье 236 "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
Вести.Ru 01:25
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 22 апреля в 06:24
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
Авто
240 машин финансового мошенника продадут на аукционе
Все средства, которые будут выручены с реализации коллекции мошенника, уйдут на оплату долговых обязательств.
CarsWeek.ru вчера в 12:19
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
Армия и оружие
Россия начала экспорт амфибийной боевой машины «Бумеранг»
Одна из компаний госкорпорации "Ростех", Рособоронэкспорт, начала продажи новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
Комсомольская правда вчера в 05:02
Финансы
Аналитики ждут снижения ставки даже на фоне падения цен на нефть
Большинство аналитиков, опрошенных Reuters 20 апреля, прогнозировали, что ставка будет снижена сразу на 50 базисных пунктов до 5,5%. Но 20 апреля случился исторический обвал цен на североамериканскую нефть WTI.
Ведомости 22 апреля в 16:58
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
Коммерсантъ 22 апреля в 17:57
Здоровье
В Германии рассказали о результатах вскрытия умерших от коронавируса
Результаты вскрытия умерших от коронавируса людей в Германии и Швейцарии говорят о наличии у них других заболеваний, заявил судмедэксперт из Гамбурга Клаус Пюшель, 22 апреля сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
ИА Красная Весна вчера в 03:44
Интернет
«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер
В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru 22 апреля в 08:45
Общество
Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом
Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", — сказано в документе, который передали на рассмотрение президента Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 22:34