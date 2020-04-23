Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства. "Утвердить ее поручил президент Владимир Путин", — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 01:46, Ашберн
Происшествия
В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса
РИА Новости 00:13
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество
Жителей Ивановской области обязали носить маски в общественных местах
Власти Ивановской области обязали жителей носить маски, повязки или респираторы при посещении любых общественных мест и помещений.
Росбалт вчера в 21:59
Общество
Автор рецепта конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке
Чулкова является автором рецепта конфет «Птичье молоко», которые появились в 1967 году, а также конфет «Комета», «Метеорит», «Золотой Рог» и шоколадно-вафельного торта «Мечта».
РБК 01:22
Общество
Антивирусный препарат Remdesivir провалился на клинических испытаниях
Провал клинических испытаний в борьбе с новым коронавирусом препарата Remdesivir констатировали ученые.
ИА Красная Весна вчера в 15:27
Политика
Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума
Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал, на сколько хватит средств ФНБ
Эксперты банка выяснили, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель достигли $120 млрд, до этой суммы они снизились со $150 млрд в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:18
Авто
На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня 22 апреля в 03:10
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса
"Пандемии двух других зоонозных (для которых естественным "резервуаром" являются животные - ИФ) коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - сказал он на онлайн-конференции, организованной "МК".
Интерфакс вчера в 11:13
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 09:29
Экономика
Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex
Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ вчера в 07:17
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
Происшествия
Из-за массового заражения коронавирусом в артели «Кривбасс» возбуждено уголовное дело
Из-за массового заражения COVID-19 в артели "Кривбасс" возбудили уголовное дело по статье 236 "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
Вести.Ru 01:25
Биатлон
Драчев и члены правления СБР сохранят свои посты до новых выборов
Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев и члены правления организации сохранят свои посты до внеочередной отчетно-выборной конференции.
ТАСС Спорт вчера в 05:23
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания 22 апреля в 09:09
Общество
В Чехии отменили запрет на свободное передвижение граждан
В правительстве Чехии приняли решение об отмене запрета на свободное передвижение граждан, который был введен более месяца назад в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 17:26
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Политика
Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту
Заразиться могли более 2,7 млн американцев - В Нью-Йорке 2,7 млн человек могли быть заражены коронавирусом.
Газета.Ru 01:36
Энергетика
Белоруссия договорилась о прокачке нефти из Польши
Белоруссия до конца года намерена начать прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши на свой нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, договоренность с Варшавой уже достигнута, сообщил источник в нефтяной сфере республики.
Взгляд.ру вчера в 10:53
Общество
Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:55
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 22 апреля в 06:47
Авто
Toyota представила новый кроссовер Toyota Yaris Cross
Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
Автоновости дня вчера в 04:20
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня вчера в 03:01
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
Общество
Магазины в России вводят ограничения для покупателей
Некоторые гипермаркеты начали вводить запрет для покупателей на посещение магазинов без медицинских масок.
Национальная служба новостей вчера в 11:24
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42