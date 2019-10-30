Общество
РИА НовостиПравительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году. В частности, в Москве стоимость услуг ЖКХ с 1 июля повысится максимум на пять процентов, Подмосковье — на 4,1 процента, Санкт-Петербурге — на 3,8 процента.
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с чего всё началось
На основе утвержденных по субъекту индексов их руководители утвердят размер платы за коммунальные услуги на следующий год, отмечается в справке к распоряжению.РБК11:59
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Общество
Первая группа японских туристов прибыла на Курилы
EastRussia 01:26
Политика
Болтон выступит на слушаниях по импичменту Трампа в конгрессе
Как сообщает Politico, экс-помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, а также двое сотрудников Совета национальной безопасности при Белом доме вызваны на слушания в конгрессе, касающиеся импичмента главы государства.
Московский Комсомолец 18:20
Армия и оружие
Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»
В НАТО решили обозначить самолёт словом Felon, что может переводиться как "Уголовник" или "Преступник".
Актуальные Новости 10:55
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru 19:28
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Происшествия
На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете
На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
РБК 19:37
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru 28 октября в 13:18
Общество
Минфин предлагает ограничить стоимость гаджетов для чиновников
Минфин предложил установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, ноутбуков и планшетов, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
БИЗНЕС Online 06:41
Общество
Стал известен состав новой экспедиции на МКС
На Международную космическую станцию (МКС) в апреле отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди.
Lenta.ru 19:55
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Армия и оружие
В Норвегии прокомментировали сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости 19:44
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 06:20
Авто
Назвали рублевые цены полноприводных Peugeot и Citroen
Тарантас Ньюс 06:31
Кино
В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»
Американская телекомпания HBO отказалась от съемок приквела к сериалу "Игра престолов" британского режиссера С. Дж. Кларксон, о создании которого было объявлено в январе этого года.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата проанализировала пять реестров таких документов и выяснила, что получатели субсидий перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет.
РБК 17:00
Космос
Орбиту МКС скорректируют в начале ноября
Следующую корректировку орбиты Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 8 ноября, сообщило НАСА.
РИА Новости 28 октября в 20:07
Наука
Флуктуации в паттернах движений стариков связали с повышенным риском смерти от всех причин
Оказалось, что флуктуации в паттернах движений повышают риск возникновения старческой слабости и немощи, а также риск смерти от всех причин, говорится в Science Translational Medicine.
N+1 15:16
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Игры
Red Dead Redemption 2 уже можно предварительно загрузить
На платформе Steam Red Dead Redemption 2 появится лишь в конце года.
Goroday.ru 13:20
Футбол
Футбольный клуб «Уфа» в Кубке России уступил ЦСКА
Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА В минувшие выходные футбольный клуб «Уфа» в Премьер-Лиге крупно уступил «Тамбову».
Телеканал UTV 14:13
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины
"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс 16:11
Политика
Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
Путин отметил, что Россия готова к конструктивным решениям "и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину", причем это позволит Киеву значительно сэкономить.
Российская газета 16:35
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru вчера в 11:00