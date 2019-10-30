с чего всё началось

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году. В частности, в Москве стоимость услуг ЖКХ с 1 июля повысится максимум на пять процентов, Подмосковье — на 4,1 процента, Санкт-Петербурге — на 3,8 процента.

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Политика Болтон выступит на слушаниях по импичменту Трампа в конгрессе Как сообщает Politico, экс-помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, а также двое сотрудников Совета национальной безопасности при Белом доме вызваны на слушания в конгрессе, касающиеся импичмента главы государства.

Политика Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Происшествия Директора Физического института РАН задержали в Москве В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.

Происшествия На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Общество Минфин предлагает ограничить стоимость гаджетов для чиновников Минфин предложил установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, ноутбуков и планшетов, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.

Общество Стал известен состав новой экспедиции на МКС На Международную космическую станцию (МКС) в апреле отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

Происшествия Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Кино В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов» Американская телекомпания HBO отказалась от съемок приквела к сериалу "Игра престолов" британского режиссера С. Дж. Кларксон, о создании которого было объявлено в январе этого года.

Общество Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.

Общество Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Счетная палата проанализировала пять реестров таких документов и выяснила, что получатели субсидий перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет.

Космос Орбиту МКС скорректируют в начале ноября Следующую корректировку орбиты Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 8 ноября, сообщило НАСА.

Наука Флуктуации в паттернах движений стариков связали с повышенным риском смерти от всех причин Оказалось, что флуктуации в паттернах движений повышают риск возникновения старческой слабости и немощи, а также риск смерти от всех причин, говорится в Science Translational Medicine.

Игры Red Dead Redemption 2 уже можно предварительно загрузить На платформе Steam Red Dead Redemption 2 появится лишь в конце года.

Футбол Футбольный клуб «Уфа» в Кубке России уступил ЦСКА Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА В минувшие выходные футбольный клуб «Уфа» в Премьер-Лиге крупно уступил «Тамбову».

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.

Футбол Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.

Политика Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной Путин отметил, что Россия готова к конструктивным решениям "и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину", причем это позволит Киеву значительно сэкономить.