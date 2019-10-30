Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году. В частности, в Москве стоимость услуг ЖКХ с 1 июля повысится максимум на пять процентов, Подмосковье — на 4,1 процента, Санкт-Петербурге — на 3,8 процента.
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с чего всё началось
На основе утвержденных по субъекту индексов их руководители утвердят размер платы за коммунальные услуги на следующий год, отмечается
 в справке к распоряжению.
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