Общество
РИА НовостиПравительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году. В частности, в Москве стоимость услуг ЖКХ с 1 июля повысится максимум на пять процентов, Подмосковье — на 4,1 процента, Санкт-Петербурге — на 3,8 процента.
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с чего всё началось
На основе утвержденных по субъекту индексов их руководители утвердят размер платы за коммунальные услуги на следующий год, отмечается в справке к распоряжению.РБК11:59
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:46, Вашингтон
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Армия и оружие
Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади
РИА Новости 17:32
Политика
В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
РБК 13:16
Политика
Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
Саммит АТЭС пройдет в Чили в ноябре.
Авторадио 08:54
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru вчера в 05:24
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings 03:31
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Российская газета 05:40
Армия и оружие
США продолжат охранять нефтяные месторождения в Сирии
Росбалт 28 октября в 20:40
Общество
Twitter запретит всю политическую рекламу
Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.
RT на русском 16:37
Политика
Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян
Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.
Газета.Ru 08:39
Космос
В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс
Известия 28 октября в 04:43
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Ридус вчера в 17:35
Экономика
Россия обеспечивает себя по основным видам продовольствия — Минсельхоз
«Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия», — говорится в комментарии министерства.
REGNUM 03:20
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Общество
Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами
В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: более чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70.
РБК 05:25
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 02:02
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении трех самосвалов в Углегорском районе
АСТВ 17:56
Футбол
«Монако» с Головиным выбил «Марсель» из Кубка Франции
Футболисты «Монако» одержали победу над «Марселем» в 1/16 финала Кубка Франции.
Sport24.ru 18:03
Общество
Раскрыта характеристика КГБ на Путина
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 17:46
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро 08:41
Политика
В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2»
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.
Русская Планета 09:57
Экономика
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
ТАСС 14:48
Политика
Рада отказалась расследовать трагедию 2 мая в Одессе
Верховная рада Украины отказалась сформировать по предложению оппозиции временную следственную комиссию по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, жертвами которых стали 48 человек.
ФАН 07:44
Здоровье
Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин
Исследование показало, что самый опасный возраст у сильной половины человечества начинается после 40 лет.
Московский Комсомолец 11:28
Общество
Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России
Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
BFM.ru 13:25