с чего всё началось

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году. В частности, в Москве стоимость услуг ЖКХ с 1 июля повысится максимум на пять процентов, Подмосковье — на 4,1 процента, Санкт-Петербурге — на 3,8 процента.

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Политика Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.

Политика В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2» Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.

Экономика Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Общество Twitter запретит всю политическую рекламу Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.

Политика Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.

Общество Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».

Происшествия Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.

Общество Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: более чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70.

Кино HBO анонсировал приквел «Игры престолов» Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".

Общество Раскрыта характеристика КГБ на Путина Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.

Политика В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2» Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.

Экономика ФРС США в третий раз за год понизила ставку Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.

Политика Рада отказалась расследовать трагедию 2 мая в Одессе Верховная рада Украины отказалась сформировать по предложению оппозиции временную следственную комиссию по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, жертвами которых стали 48 человек.

Здоровье Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин Исследование показало, что самый опасный возраст у сильной половины человечества начинается после 40 лет.