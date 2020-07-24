Общество

КоммерсантъКоммерсантъПравительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Утверждено положение о возврате средств отелями за брони, отмененные из-за короновируса

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