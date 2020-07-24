Общество
КоммерсантъПравительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Кино
Премьера фильма «Мулан» перенесена на неопределенный срок
Evo-rus.com 04:22
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
1. Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Как стало известно из текста переписки, Илон Маск уговаривал Херд согласиться на круглосуточную охрану.
Live24 04:25
Общество
Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о дебоше, который якобы он устроил на борту самолета.
РИА Новости 08:25
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили израильский беспилотник в провинции Кунейтра
Сирийские системы ПВО сбили израильский разведывательный беспилотник в небе над Голанскими высотами в провинции Кунейтра.
ANNA-News 07:13
Киберспорт
Анонсирован кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide
CyberSport.ru 01:58
Общество
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер.
РИА Новости 10:28
Кино
В «Музеоне» откроется летний кинотеатр
"Москино" откроет 1 августа в парке искусств "Музеон" первый постоянный летний кинотеатр под открытым небом, сообщает пресс-служба компании.
Газета.Ru 11:00
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Происшествия
В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:55
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Структуру календаря уже утвердил исполнительный комитет РФС.
Бомбардир.ру 07:18
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Политика
Джонсон поручил военным подготовиться к четырем зимним бедствиям
Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал военных подготовиться к четырем угрожающим стране бедствиям, пишет 23 июля Daily Mail.
Известия вчера в 20:10
Единоборства
Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом
Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 08:00
Здоровье
В Татарстане девять медиков скончались от коронавируса
В Татарстане девять медиков скончались от новой коронавирусной инфекции Covid-19.
Республика Татарстан 05:28
Здоровье
В Башкирии темп распространения коронавируса снизился до 5%
Наиболее низкие темпы распространения коронавируса зафиксированы в Татарстане – показатель всего 4%, в Чувашии и Пензенской области прирост составляет 5 %.
UfacityNews.ru 09:34
Общество
Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле
Речь идет об обысках в Национальной компьютерной корпорации, а также в компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor, о которых 15 июня сообщило издание TAdviser.
РБК вчера в 09:49
Армия и оружие
Российские вертолётоносцы проекта 23900 смогут быть плавучими штабами
Два больших десантных корабля-вертолетоносца, строительство которых началось в Крыму, станут плавучими штабами, а не только мощным наступательным средством.
Военное дело 11:15
Кино
Джеймс Кэмерон отменил выход «Аватар 2»
Выход второй части знаменитого фильма, режиссером которого является не менее знаменитый Джеймс Кэмерон, снова был перенесен.
Амур.инфо 09:33
Здоровье
В Челябинске появилось 100 новых мест для больных короновирусом
КП - Челябинск 09:04
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт вчера в 14:13