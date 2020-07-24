Коронавирус
ВедомостиПравительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Премьер Михаил Мишустин утвердил сроки возврата денег за отмененные туры, а также возможность переноса туров. Деньги за туры, которые были аннулированы из-за коронавируса, туристы смогут вернуть или перенести поездку до конца 2021 г. Такое постановление опубликовано на сайте правительства.
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Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
Общество
В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»
В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
Известия вчера в 12:41
Авто
Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero
Стоит отметить, что четвертый Pajero собирают уже 14 лет, а в связи с сокращением спроса было принято решение снять его с производства.
Tvoe-avto.com вчера в 07:06
Общество
РФ возобновляет авиаперелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновятся авиаперелеты из России в Великобританию, Турцию и Танзанию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания в правительстве.
Finam.Ru 07:29
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена Общественной палаты, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьер-министру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
Общество
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
Происшествия
После массовой драки и нападения в Марьине задержали более 25 человек
Более 25 человек были задержаны после массовой драки и нападения на ресторан на юго-востоке Москвы, в которых, по предварительным данным, принимали участие выходцы из Армении и Азербайджана.
Вести.Ru 09:24
Футбол
В чемпионате ФНЛ «Крылья Советов» проведут 42 игры
Всего команды проведут в чемпионате ФНЛ по 42 игры.
СОВА 05:38
Общество
О покупке ранних арбузов рассказала агроном
Агроном Елизавета Тихонова заявила радио Sputnik, что «обкалывать» плоды нитратами невозможно, так как такое воздействие их убьет.
Live24 02:15
Игры
Halo Infinite получит локальный кооператив со сплитскрином
В Halo Infinite можно будет сыграть в кооперативе, а также в режиме сплитскрина.
CyberSport.ru 00:12
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Общество
«Альфа-банк» прокомментировал данные об утечке клиентских данных
Ранее сегодня издание «Известия» сообщило, что 22 июня на форуме в даркнете появились в продаже базы с данными клиентов «Альфа-банка».
Rambler News Service 08:11
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Газета.Ru 09:24
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Политика
Не допущенный к выборам в Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Оппозиционер Валерий Цепкало, собиравшийся участвовать в президентских выборах в Белоруссии, покинул стран.
BFM.ru 07:51
Политика
Дегтярев прокомментировал незаконные митинги в Хабаровске
Журналистская правда 03:15
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию границ России
Правительство продолжает переговоры с другими государствами по открытию границ, пока решений не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:20
Политика
Трамп возмутился превращением собора Святой Софии в мечеть
Вместе президент и религиозный деятель обсудили превращение собора Святой Софии в мечеть.
RuNews24.ru 09:08
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Происшествия
В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
РБК вчера в 15:47
Происшествия
Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова
Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
Live24 вчера в 01:30
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Футбол
Президент РФС осудил «Спартак» и «Зенит» за перепалку
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал обмен колкостями между «Зенитом» и «Спартаком».
Чемпионат 09:44