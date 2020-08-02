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ТАСС
ТАСС

Правительство утвердило субсидии на постройку судов для добычи краба

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации от государства рыбопромысловым компаниям на строительство на дальневосточных верфях судов для вылова краба. Новая норма будет действовать с 1 января 2021 года, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.В источнике
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ИА Красная Весна

В кабмине утвердили субсидии на постройку судов для добычи краба

ИА Красная Веснавчера в 07:17
ПРАЙМ

Сфера строительства судов по добыче краба в России получит субсидии

ПРАЙМвчера в 06:43
Экономика сегодня

Мишустин утвердил субсидирование строительства судов для добычи краба в ДФО

Экономика сегоднявчера в 06:51
Парламентская газета

Рыбопромысловые компании получат субсидии на строительство краболовных судов

Парламентская газетавчера в 06:43
Народные новости

Кабмин поддержит субсидиями строительство судов для добычи краба в ДФО

Народные новостивчера в 06:58
Коммерсантъ

Компании получат компенсацию на постройку судов для добычи краба в ДФО

Коммерсантъвчера в 06:37
ТАСС

Правительство утвердило субсидии на постройку судов для добычи краба

ТАССвчера в 06:23

Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Lenta.ruвчера в 14:29
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Рошаль считает пандемию репетицией биологической войны

Президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал пандемию коронавирусной инфекции репетицией биологической войны, а также проверкой для российской системы здравоохранения.
Известия19:15
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В созвездии Геркулеса нашли «новорожденную» первичную галактику

Благодаря японской обсерватории "Субару" астрономы обнаружили в созвездии Геркулеса недавно сформировавшуюся галактику, в звездах которой практически нет элементов тяжелее водорода и гелия.
ТАСС Наука 31 июля в 23:04
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Ученые рассчитали время до полного коллапса человечества

«Наша модель показывает, что катастрофический коллапс в человеческой популяции из-за потребления ресурсов является наиболее вероятным сценарием динамического развития, основанного на текущих параметрах», – добавили специалисты.
Профиль31 июля в 15:17
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В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новостивчера в 09:53
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В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
РИА Новостивчера в 16:55
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