Экономика

ТАССТАССПравительство утвердило субсидии на постройку судов для добычи краба

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации от государства рыбопромысловым компаниям на строительство на дальневосточных верфях судов для вылова краба. Новая норма будет действовать с 1 января 2021 года, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.
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В кабмине утвердили субсидии на постройку судов для добычи краба

ИА Красная Веснавчера в 07:17

Кабмин поддержит субсидиями строительство судов для добычи краба в ДФО

Народные новостивчера в 06:58

Правительство утвердило субсидии на постройку судов для добычи краба

ТАССвчера в 06:23

Рыбопромысловые компании получат субсидии на строительство краболовных судов

Парламентская газетавчера в 06:43

Сфера строительства судов по добыче краба в России получит субсидии

ПРАЙМвчера в 06:43

Компании получат компенсацию на постройку судов для добычи краба в ДФО

Коммерсантъвчера в 06:37

Мишустин утвердил субсидирование строительства судов для добычи краба в ДФО

Экономика сегоднявчера в 06:51
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

РИА Новости вчера в 13:31
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Футбол

Мостовой назвал зарплату Кокорина в «Спартаке» космической

Бывший полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой высказался о подписании контракта московским "Спартаком" с нападающим Александром Кокориным.
Газета.Ru вчера в 21:36
Общество

Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года

Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Калининградом

Ранее сообщалось, что частный легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в районе поселка Стрельцово под Калининградом.
Газета.Ru вчера в 13:48
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Футбол

Экс-президент «Баварии» высказался о менталитете «Боруссии»

Бывший президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс высказался о менталитете главного оппонента в чемпионате Германии - дортмундской "Боруссии".
Газета.Ru вчера в 20:43
Политика

Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами

Президент США Дональд Трамп назвал публикации «заказными» и отметил, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу не сообщали об атаках на американцев в Афганистане по заказу Москвы.
РБК вчера в 23:42
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
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Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости вчера в 03:31
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Культура

На телеэкраны возвращается шоу «Ледниковый период»

В новом телевизионном сезоне на телеэкраны вернется шоу «Ледниковый период». Премьера состоится на Первом канале в конце сентября.
RuNews24.ru вчера в 10:23
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Происшествия

Сообщение о минировании хабаровского аэропорта оказалось ложным

Ранее аэропорт Хабаровска был эвакуирован после поступления сообщения о заложенном взрывном устройстве.
RT на русском вчера в 22:31
10
Общество

Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП

БИЗНЕС Online 01 августа в 16:54
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Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия вчера в 08:41
4,1K
Единоборства

Исмаилов эмоционально поддержал Емельяненко после поражения

Российский боец смешанных боевых искусств Магомед Исмаилов в своем Instagram-аккаунте выразил слова поддержки соотечественнику Александру Емельяненко, которого ранее победил в поединке.
РИА Новости вчера в 09:22
Общество

У «Аэропортов регионов», претендующих на аэровокзал в Южно-Сахалинске, все больше конкурентов

"Аэропорты регионов", на которых очень рассчитывало сахалинское правительство в части передачи им строящегося аэровокзала, все более далеки от легкого получения актива.
Сахалин.Инфо вчера в 21:13
Политика

Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинцев

РИА Новости вчера в 22:46
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Космос

Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд

Ученые из Калифорнийского университета разработали модель планет и звезд, взяв за основу ближайшую к Солнечной системе планетную систему TRAPPIST-1.
Evo-rus.com вчера в 05:17
9
Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении тропических клопов в регионах

Тропические постельные клопы появились в ряде городов России; их можно встретить не только дома, но и в пятизвездочных отелях.
Известия вчера в 23:36
Политика

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

РИА Новости вчера в 13:44
10
Общество

Исследование ДНК афроамериканцев поменяло историю рабства в США

ToDay News Ufa вчера в 03:42
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Политика

Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.
Lenta.ru вчера в 21:42
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Здоровье

В ГБ-1 не хватает двоих хирургов из-за коронавируса

Сегодня, 1 августа, министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова посетила городскую больницу № 1 и побывала в нескольких отделениях.
НГС55 01 августа в 08:20
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Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж

22-летня актриса Ольга Бодрова, дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, вышла замуж.
Российская газета вчера в 12:52
9
Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

РБК 01 августа в 21:51
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Авто

Новая роботизированная ячейка ABB позволяет проводить контроль качества в десять раз быстрее

Ячейка значительно ускоряет производство, проводя быстрое и точное тестирование и делая метрологию проще и быстрее.
ADVIS.ru 31 июля в 01:45
Общество

Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей

Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 19:29
1,1K
Здоровье

В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 09:53
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Баскетбол

«Хьюстон» обыграл «Милуоки», у Уэстбрука и Хардена 55 очков на двоих

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Милуоки Бакс».
Чемпионат вчера в 23:22
Армия и оружие

Сатановский предрек большую войну Запада против России

США и НАТО используют их в качестве плацдармов для разворачивания полномасштабной войны в ближайшее десятилетие, предрек Сатановский.
Народные новости вчера в 16:06
4
Игры

С глазу на глаз: Разработчики Cyberpunk 2077 обещают динамичную и напряженную систему диалогов

Srnsk вчера в 03:23
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Наука

Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных

Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета вчера в 17:21
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