Экономика

ТАССТАССПравительство утвердило субсидии на постройку судов для добычи краба

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации от государства рыбопромысловым компаниям на строительство на дальневосточных верфях судов для вылова краба. Новая норма будет действовать с 1 января 2021 года, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.
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В кабмине утвердили субсидии на постройку судов для добычи краба

ИА Красная Весна07:17

Компании получат компенсацию на постройку судов для добычи краба в ДФО

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Кабмин поддержит субсидиями строительство судов для добычи краба в ДФО

Народные новости06:58

Рыбопромысловые компании получат субсидии на строительство краболовных судов

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Сфера строительства судов по добыче краба в России получит субсидии

ПРАЙМ06:43

Правительство компенсирует компаниям постройку судов для добычи краба на Дальнем Востоке

Компания07:05

Правительство утвердило субсидии на постройку судов для добычи краба

ТАСС06:23
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Политика

В Белоруссии называли дату обращения Лукашенко к народу и парламенту

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Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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Экономика

Минфин предложил сократить траты на оборонку

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Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
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Гаджеты

Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть

Новая Radeon RX 6900 XT будет на 30% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti.
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Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
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Автоспорт

Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят вылетел с трассы во время Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:41
Технологии

В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 31 июля в 04:44
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Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия 08:41
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Политика

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
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Происшествия

Глава района в Дагестане арестован по делу о хищении земли на 200 млн

Ранее задержанный по подозрению в организации преступной группы исполняющий обязанности главы Дербенского района Дагестана Фуада Шихиев заключен под стражу на два месяца.
Российская газета 05:58
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Кино

Режиссер Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»

Режиссер Дэвид Кэмерон устроил показ для своей съемочной группы, на котором продемонстрировал три сцены из "Аватара 2" с готовыми визуальными эффектами от Weta Digital.
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Экономика

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

ТАСС вчера в 07:05
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Шоу-бизнес

Аршавин судится с бывшей женой и выселяет трехлетнюю дочь из квартиры

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Политика

В Госдуме назвали Лукашенко нахлебником и паразитом

Первый зампред Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что в отношениях с Россией Александр Лукашенко стал вести себя, как нахлебник и паразит.
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Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией

Александр Мясников поделился, что домашние животные могут стать «лекарством» от аллергии.
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Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»

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Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о своем богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не верить слухам о богатстве священников.
Газета.Ru 08:33
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Общество

За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек

За первые сутки после открытия российско-абхазскую границу пересекли более 7,5 тысячи человек.
Российская газета 04:44
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Общество

Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
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Футбол

Малафеев назвал причины перехода Кокорина в «Спартак»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Спартак».
RT на русском 06:36
Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57
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Общество

В Минздраве предложили поднять акцизы на табак

Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
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Политика

Bloomberg: Кремль не планирует разгонять митинги в Хабаровске

Российские власти не намерены разгонять митинги, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.
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40 килограммов фонящей черники изъяли у двух мужчин

Украинские пограничники изъяли почти 40 кг радиоактивной черники в зоне отчуждения ЧАЭС.
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Волгоградский губернатор зарабатывает 510 тысяч рублей в месяц

Как стало известно 2 августа, доходы губернатора Волгоградской области за прошлый год составили 6 123 715 рублей, или 510 309 рублей в месяц.
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Происшествия

Фура и легковушка загорелись после ДТП в Ленинградской области

Водитель грузового автомобиля Renault Premium с прицепом совершил наезд на легковой автомобиль Renault Logan, стоявший на трассе с выставленным знаком аварийной остановки после ранее произошедшей аварии с легковым автомобилем марки San Eng.
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Адвокат Ефремова решил просить суд о прямой трансляции с заседания

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Происшествия

Жертвами ДТП под Волгоградом стали четыре человека, выжил лишь ребенок

В Волгоградской области четыре человека стали жертвами ДТП, также пострадал маленький ребенок.
Газета.Ru 09:24
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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