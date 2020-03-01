Экономика
ТАССПравительство утвердило субсидии на постройку судов для добычи краба
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации от государства рыбопромысловым компаниям на строительство на дальневосточных верфях судов для вылова краба. Новая норма будет действовать с 1 января 2021 года, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.
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Рыбопромысловые компании получат субсидии на строительство краболовных судов
Парламентская газета06:43
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За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказала, что в 80 российских субъектах фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом либо стабилизация эпидемиологической ситуации.
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В Коимбре состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Португалии сезона-2019/20. Между собой встречались «Порту» и «Бенфика».
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Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре
Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
Газета.Ru 04:54
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В Минздраве предложили повысить акциз на табак
Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина считает, что следует рассмотреть вопрос о повышении акциза на табак до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.
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UFC раздала бонусы по итогам турнира в Лас-Вегасе
RT на русском 02:45
Общество
Россияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 2021 года.
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Политика
Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии
Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru вчера в 16:18
Общество
Правительство упразднило неактуальные акты в сфере строительства и ЖКХ
Премьер РФ Михаил Мишустин упразднил более 30 документов по контролю в сфере строительства и ЖКХ, они утратят силу с 1 января следующего года, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
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Ядерные реакторы планируют строить на других планетах
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Политика
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Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
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Футбол
Пиняев стал самым молодым футболистом второй лиги чемпионата России
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Кино
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Звезда киновселенной Marvel Дэйв Батиста признался, что пытался получить роль Бэйна в экранизации комиксов DC "Бэтмен", которой занимается режиссер Мэтт Ривз.
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NVIDIA собирается перекупить ARM за 32 миллиарда долларов
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Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
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Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46