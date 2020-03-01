Экономика

ТАССТАССПравительство утвердило субсидии на постройку судов для добычи краба

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации от государства рыбопромысловым компаниям на строительство на дальневосточных верфях судов для вылова краба. Новая норма будет действовать с 1 января 2021 года, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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