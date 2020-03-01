Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации от государства рыбопромысловым компаниям на строительство на дальневосточных верфях судов для вылова краба. Новая норма будет действовать с 1 января 2021 года, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

Правительство утвердило субсидии на постройку судов для добычи краба

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