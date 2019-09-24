Экономика
РБКПравительство утвердило устав акционерного общества «Почта России»
Одним из распоряжений утверждается устав акционерного общества «Почты России», вторым — акт о передаче создаваемому акционерному обществу имущества федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
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Политика
Зеленский надеется на крутые отношения с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на очень крутые отношения с США.
Газета.Ru 15:54
Энергетика
Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
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Политика
Грета Тунберг ответила Трампу, изменив описание профиля в Twitter
Активистка из Швеции Грета Тунберг во вторник косвенно ответила прокомментировавшему ее эмоциональное выступление 23 сентября в ООН по теме защиты окружающей среды президенту США Дональду Трампу, изменив описание в шапке своего профиля в Twitter на цитату американского лидера.
ТАСС 14:04
Футбол
Тарасов окажет помощь детскому дому
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что он собирается оказать помощь детскому дому.
Чемпионат 11:38
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Происшествия
В Росатоме рассказали о состоянии сотрудников, пострадавших при взрыве под Северодвинском
Напомним, 8 августа вблизи Северодвинска произошел взрыв при испытаниях, в результате которого погибли сотрудники Росатома и Минобороны.
Znak.com 16:15
Политика
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия на Генеральной ассамблее ООН по "техническим причинам".
РИА Новости 16:05
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Наука
Китайские учёные научились выращивать зубную эмаль
Ugpressa.ru вчера в 16:04
Авто
Новый автомобильный бренд появится в России
Ожидается, что первые экземпляры нового бренда будут собраны в России в первом квартале 2020 года.
Тарантас Ньюс 09:47
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк
Известный российский телеведущий Юрий Николаев, который ранее проходил лечение от онкологического заболевания, высказался о недуге Анастасии Заворотнюк.
RuNews24.ru 07:29
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке
Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
Super.ru 10:50
Политика
Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе
После ухода политолога из студии ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Экономика
Зерно не взошло в Азовском море
Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Футбол
Сычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры
Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о своём решении возобновить профессиональную карьеру игрока.
Чемпионат 06:41
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию
Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor вчера в 19:53
Кино
Джоне Хиллу предложили роль злодея в новом фильме о Бэтмене
Афиша Daily 01:44
Кино
В сети появился новый трейлер «Холодное сердце 2»
Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
Piter.tv 03:20
Армия и оружие
Эрдоган предложил разрешить ядерное оружие для всех или запретить
Эрдоган добавил, что обладание ядерной энергией должно быть либо запрещено для всех стран, либо для всех разрешено.
РБК 16:24