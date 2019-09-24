Одним из распоряжений утверждается устав акционерного общества «Почты России», вторым — акт о передаче создаваемому акционерному обществу имущества федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Политика Зеленский надеется на крутые отношения с США Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на очень крутые отношения с США.

Политика Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.

Политика Грета Тунберг ответила Трампу, изменив описание профиля в Twitter Активистка из Швеции Грета Тунберг во вторник косвенно ответила прокомментировавшему ее эмоциональное выступление 23 сентября в ООН по теме защиты окружающей среды президенту США Дональду Трампу, изменив описание в шапке своего профиля в Twitter на цитату американского лидера.

Футбол Тарасов окажет помощь детскому дому Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что он собирается оказать помощь детскому дому.

Происшествия В Росатоме рассказали о состоянии сотрудников, пострадавших при взрыве под Северодвинском Напомним, 8 августа вблизи Северодвинска произошел взрыв при испытаниях, в результате которого погибли сотрудники Росатома и Минобороны.

Политика Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия на Генеральной ассамблее ООН по "техническим причинам".

Кино В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми» "Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.

Авто Новый автомобильный бренд появится в России Ожидается, что первые экземпляры нового бренда будут собраны в России в первом квартале 2020 года.

Шоу-бизнес Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк Известный российский телеведущий Юрий Николаев, который ранее проходил лечение от онкологического заболевания, высказался о недуге Анастасии Заворотнюк.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.

Общество Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.

Политика Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.

Экономика Зерно не взошло в Азовском море Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.

Футбол Сычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о своём решении возобновить профессиональную карьеру игрока.

Политика Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.

Здоровье Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.

Кино В сети появился новый трейлер «Холодное сердце 2» Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.