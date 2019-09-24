Экономика

РБКРБКПравительство утвердило устав акционерного общества «Почта России»

Одним из распоряжений утверждается устав акционерного общества «Почты России», вторым — акт о передаче создаваемому акционерному обществу имущества федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
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Устав и капитал

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Правительство утвердило устав акционерного общества «Почта России»

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