Экономика

РБКРБКПравительство утвердило устав акционерного общества «Почта России»

Одним из распоряжений утверждается устав акционерного общества «Почты России», вторым — акт о передаче создаваемому акционерному обществу имущества федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
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Устав и капитал

Российская газета11:43

Медведев утвердил устав АО «Почта России» с капиталом 15,8 миллиарда рублей

РИА Новости08:10

Медведев разъяснил, какой должна стать «Почта России»

Росбалт09:17

Медведев утвердил устав АО «Почта России» с капиталом 15,8 млрд рублей

DP.RU08:25

В правительстве назвали уставный капитал акционированной «Почты России»

Rambler News Service08:08

Правительство утвердило устав акционерного общества «Почта России»

РБК10:12

Медведев заявил, что «Почта России» продолжит выполнять свою социальную функцию

ТАСС08:10
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Посольство США отреагировало на невыдачу виз части делегации РФ

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В Конгрессе США призвали начать импичмент Трампа

В Палате представителей Конгресса США всерьез задумались о начале процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
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Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле

Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
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Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
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В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
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Что делает с нашим мозгом всего одна чашка кофе

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Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
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Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
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Президент России и Премьер-министр обсудили параметры федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».
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Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги

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Вратарь «Порту» Икер Касильяс, который перенес инфаркт в мае, заявил, что готов завершить карьеру в случае возникновения угрозы здоровью.
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