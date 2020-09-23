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REGNUM
REGNUM

Правительство утвердит опорную сеть автодорог на основе нацпроекта

Москва, 23 сентября 2020, 10:34 — REGNUM В ближайшее время состоится запуск проекта «Единая цифровая среда» для субъектов ФСП. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.В источнике
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