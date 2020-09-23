Правительство утвердит опорную сеть автодорог на основе нацпроекта
Смотрите также
Телеведущего Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище
Словакия первой из стран ЕС отказалась признать легитимность Лукашенко
Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Сбежавшую из-под конвоя заключенную задержали в Ангарске
Российская фигуристка Елена Радионова завершила карьеру в 21 год
Звезда сериалов Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Мишустин выделил почти 2,6 миллиарда на выплаты семьям с детьми
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Apple представит новую линейку iPhone 13 октября
Горевший на юго-востоке Москвы строительный мусор потушен
Эльман Пашаев заявил о желании баллотироваться в Госдуму в 2021 году
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Александр Лукашенко втайне вступил в должность президента Белоруссии
Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
Москва, 23 сентября 2020, 10:34 — REGNUM В ближайшее время состоится запуск проекта «Единая цифровая среда» для субъектов ФСП. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.В источнике
Подробнее о событии