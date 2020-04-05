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КоммерсантъКоммерсантъПравительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля

Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Это произойдет на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.
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Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля

Коммерсантъ05:45

Список системообразующих предприятий появится 10 апреля

Газета.Ru04:47

Список системообразующих предприятий будет утверждён 10 апреля

RT на русском05:04

Власти назвали неокончательным список системообразующих предприятий

Говорит Москва04:50

Названа дата утверждения списка системообразующих предприятий

Известия05:05

Правительство РФ 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий

Эхо Москвы04:30

Два франчайзинговых партнера KFC вошли в список системообразующих фирм

РИА Новости05:27
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Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
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Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Культура

Чем заняться пока закрыты музеи, кинотеатры и концерты. Онлайн-афиша

Концерты "РБК Стиль" выпустил редакционный проект "Мы сегодня дома", в котором предлагает посмотреть, как проводят время дома музыканты, актеры и писатели.
РБК 05:59
Происшествия

В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер

В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Газета.Ru 05:45
Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
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Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

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Экономика

Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул

Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
BFM.ru 05:20
Здоровье

В Челябинской области за сутки выросло число заболевших коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено четыре новых случая коронавируса. Подтверждены на 5 апреля уже 27 случаев заболевания.
74.ru 02:40
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Известия 02 апреля в 06:13
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:36
Общество

У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Коммерсантъ 05:54
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 03 апреля в 04:38
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Общество

В Краснодарском крае продлили карантин

Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.
REGNUM 05:58
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Xiaomi посмеялась над Huawei из-за отсутствия сервисов Google

Китайская компания Xiaomi не упустила возможность подшутить над своим конкурентом — компаний Huawei из-за того, что в смартфонах последней отсутствуют сервисы Google.
Live24 04:53
Армия и оружие

Киев стягивает группировку для наступления на ЛДНР

«Украинские войска всегда готовы ударить по землям ЛДНР, но ждут удобного момента, когда Москва не может нам помочь», - рассказал экс-министр ДНР Игорь Стрелков.
Территория новостей 00:40
Общество

Первые зараженные коронавирусом появились на Камчатке

Власти Камчатского края официально заявили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:38
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Музыка

Группа Little Big даст онлайн-концерт

Союзное Вече 03 апреля в 06:41
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В Крыму назвали условия Киева по возобновлению подачи воды абсурдом

Глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина назвала отказ киевских властей возобновить подачу днепровской воды на полуостров - неспособностью логично думать об экономике своей страны, а выдвигаемые условия – абсурдом.
РИА Новости 05:42
Армия и оружие

Курдские отряды севера Сирии вступили в бой с турецким контингентом и обвинили САА в обстреле «патруля»

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Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
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Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:00
Общество

Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой

Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.
Газета.Ru 02:13
Общество

Десять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ленобласти

Санкт-Петербург, 5 апреля 2020, 11:20 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано еще 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:20
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Доктор Комаровский рассказал о своих действиях при симптомах COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на канале в YouTube рассказал о своих действиях в случае, если почувствует симптомы коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:10
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Toyota продает новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
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Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции

Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля.
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Наследство Тимати не достанется Анастасии Решетовой

Тина Канделаки поинтересовалась у Тимати, думал ли он о том, кому достанется его внушительное наследство.
Экспресс газета 03 апреля в 06:24
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