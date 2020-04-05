Коронавирус
КоммерсантъПравительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля
Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Это произойдет на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.
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Происшествия
Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским
64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Культура
Чем заняться пока закрыты музеи, кинотеатры и концерты. Онлайн-афиша
Концерты "РБК Стиль" выпустил редакционный проект "Мы сегодня дома", в котором предлагает посмотреть, как проводят время дома музыканты, актеры и писатели.
Происшествия
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Происшествия
Историка Соколова этапировали в Петербург
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Экономика
Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул
Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
Здоровье
В Челябинской области за сутки выросло число заболевших коронавирусом
В Челябинской области за сутки выявлено четыре новых случая коронавируса. Подтверждены на 5 апреля уже 27 случаев заболевания.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Общество
У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Общество
В Краснодарском крае продлили карантин
Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.
Гаджеты
Xiaomi посмеялась над Huawei из-за отсутствия сервисов Google
Китайская компания Xiaomi не упустила возможность подшутить над своим конкурентом — компаний Huawei из-за того, что в смартфонах последней отсутствуют сервисы Google.
Армия и оружие
Киев стягивает группировку для наступления на ЛДНР
«Украинские войска всегда готовы ударить по землям ЛДНР, но ждут удобного момента, когда Москва не может нам помочь», - рассказал экс-министр ДНР Игорь Стрелков.
Общество
Первые зараженные коронавирусом появились на Камчатке
Власти Камчатского края официально заявили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Музыка
Группа Little Big даст онлайн-концерт
Политика
В Крыму назвали условия Киева по возобновлению подачи воды абсурдом
Глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина назвала отказ киевских властей возобновить подачу днепровской воды на полуостров - неспособностью логично думать об экономике своей страны, а выдвигаемые условия – абсурдом.
Армия и оружие
Курдские отряды севера Сирии вступили в бой с турецким контингентом и обвинили САА в обстреле «патруля»
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
Общество
Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.
Общество
Десять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ленобласти
Санкт-Петербург, 5 апреля 2020, 11:20 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано еще 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Доктор Комаровский рассказал о своих действиях при симптомах COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на канале в YouTube рассказал о своих действиях в случае, если почувствует симптомы коронавирусной инфекции.
Авто
Toyota продает новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser
Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Общество
Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции
Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля.
Шоу-бизнес
Наследство Тимати не достанется Анастасии Решетовой
Тина Канделаки поинтересовалась у Тимати, думал ли он о том, кому достанется его внушительное наследство.