Коронавирус
КоммерсантъПравительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля
Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Это произойдет на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.
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Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Экономика
Плодоовощной союз России призвал Минсельхоз приостановить импорт помидоров
Плодоовощной союз России обратился в Минсельхоз с просьбой запретить импорт помидоров на два месяца во избежание ухудшения положения отечественных производителей овощей, передает ТАСС.
Экономика
Совет торговых центров обратился к Путину за помощью
Российский Совет торговых центров (РСТЦ) обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать государственную поддержку отрасли в связи с продлением карантина из-за пандемии коронавируса и закрытием большинства магазинов.
Общество
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса
Жертвой нового типа пневмонии стал бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль, сообщает ливийский телеканал "аль-Аравия".
Политика
США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России
Соединенные Штаты и Канада рассматривают возможность обложения пошлиной нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times, ссылаясь на властей канадской нефтедобывающей провинции Альберта.
Происшествия
В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов
Возгорание деревянных поддонов в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализовано на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время карантина
Ранее телеведущий и доктор Евгений Комаровский перечислил продукты питания, которые стоит купить в условиях карантина.
Политика
Трамп предупредил о вводе в Нью-Йорк войск для борьбы с коронавирусом
Американские власти введут в Нью-Йорк войска для борьбы с распространением коронавируса.
Единоборства
Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона
Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек
Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек.
Общество
Из каких стран завезли коронавирус в Россию
Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
Экономика
Набиуллина рассказала о мерах для поддержки ипотеки
Банк России принял дополнительные регуляторные меры для поддержки ипотечного рынка.
Шоу-бизнес
Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко
Происшествия
Историка Соколова этапировали в Петербург
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Здоровье
Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Футбол
Мартинес отказал «Интеру» ради перехода в «Барселону»
По данным издания, миланцы пытались договориться с игроком о продлении соглашения, но тот отказал.
Общество
На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Экономика
Цены на съемные квартиры готовятся к снижению
Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются.
Общество
Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина
Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Авто
Появились изображения нового Nissan X-Trail
На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.
Игры
В доступе появилась игра Resident Evil 3 Remake
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Здоровье
Избавиться от боли в пояснице поможет специальная гимнастика
Делать «элементарную гимнастику» для уменьшения неприятных ощущений в пояснице призвал людей профессор при медицинском факультете Токийского университета Ко Мацудайра, сообщает издание «Нихон кэйдзай».