Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПравительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля

Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Это произойдет на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Список системообразующих предприятий появится 10 апреля

Газета.Ru04:47

Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля

Коммерсантъ05:45

Названа дата утверждения списка системообразующих предприятий

Известия05:05

Список системообразующих предприятий будет утверждён 10 апреля

RT на русском05:04

Правительство назвало дату утверждения списка системообразующих компаний

РБК06:41

Правительство РФ 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий

Эхо Москвы04:30

Два франчайзинговых партнера KFC вошли в список системообразующих фирм

РИА Новости05:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Экономика

Плодоовощной союз России призвал Минсельхоз приостановить импорт помидоров

Плодоовощной союз России обратился в Минсельхоз с просьбой запретить импорт помидоров на два месяца во избежание ухудшения положения отечественных производителей овощей, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:25
Экономика

Совет торговых центров обратился к Путину за помощью

Российский Совет торговых центров (РСТЦ) обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать государственную поддержку отрасли в связи с продлением карантина из-за пандемии коронавируса и закрытием большинства магазинов.
РБК 03 апреля в 04:44
Общество

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Жертвой нового типа пневмонии стал бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль, сообщает ливийский телеканал "аль-Аравия".
Политика Сегодня 10:24
Политика

США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России

Соединенные Штаты и Канада рассматривают возможность обложения пошлиной нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times, ссылаясь на властей канадской нефтедобывающей провинции Альберта.
Ruposters.ru 05:20
Происшествия

В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов

Возгорание деревянных поддонов в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализовано на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 10:30
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время карантина

Ранее телеведущий и доктор Евгений Комаровский перечислил продукты питания, которые стоит купить в условиях карантина.
RuNews24.ru вчера в 03:45
Политика

Трамп предупредил о вводе в Нью-Йорк войск для борьбы с коронавирусом

Американские власти введут в Нью-Йорк войска для борьбы с распространением коронавируса.
Профиль 01:47
Единоборства

Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона

Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Газета.Ru 03:36
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 03 апреля в 11:27
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек

Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек.
Эхо Москвы вчера в 16:04
Общество

Из каких стран завезли коронавирус в Россию

Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
МонаВиста вчера в 11:30
Экономика

Набиуллина рассказала о мерах для поддержки ипотеки

Банк России принял дополнительные регуляторные меры для поддержки ипотечного рынка.
Российская газета 03 апреля в 08:48
Шоу-бизнес

Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

Суть событий вчера в 10:12
Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
Здоровье

Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом

По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
РИА Новости 07:39
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Футбол

Мартинес отказал «Интеру» ради перехода в «Барселону»

По данным издания, миланцы пытались договориться с игроком о продлении соглашения, но тот отказал.
ProstoProSport 09:03
Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Экономика

Цены на съемные квартиры готовятся к снижению

Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются.
Коммерсантъ 03:00
Общество

Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:08
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Авто

Появились изображения нового Nissan X-Trail

На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.
Автоновости дня вчера в 10:07
Игры

В доступе появилась игра Resident Evil 3 Remake

RuNews24.ru 00:14
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Коммерсантъ 08:52
Здоровье

Избавиться от боли в пояснице поможет специальная гимнастика

Делать «элементарную гимнастику» для уменьшения неприятных ощущений в пояснице призвал людей профессор при медицинском факультете Токийского университета Ко Мацудайра, сообщает издание «Нихон кэйдзай».
Live24 05:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное