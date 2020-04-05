Коронавирус

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Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Это произойдет на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.
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Правительство назвало дату утверждения списка системообразующих компаний

РБК06:41

Два франчайзинговых партнера KFC вошли в список системообразующих фирм

РИА Новости05:27

Названа дата утверждения списка системообразующих предприятий

Известия05:05

Список системообразующих предприятий будет утверждён 10 апреля

RT на русском05:04

Список системообразующих предприятий появится 10 апреля

Газета.Ru04:47

Правительство РФ 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий

Эхо Москвы04:30

Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля

Коммерсантъ05:45
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Московский Комсомолец вчера в 19:54
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Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
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В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Политика

Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

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Глава Еврокомиссии заявила о необходимости «плана Маршалла» для Европы

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Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина

Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
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Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
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ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
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