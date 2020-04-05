Коронавирус
КоммерсантъПравительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля
Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Это произойдет на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.
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Происшествия
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
Здоровье
В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47
Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
Транспорт
Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией
Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Происшествия
В Подмосковье взрывом разрушен подъезд пятиэтажки
Эпицентр взрыва, разрушившего подъезд старой пятиэтажки, предположительно находился на третьем этаже.
Экономика
ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул
На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Политика
Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима
Обращения Путина Ранее в обращении к россиянам Владимир Путин объявил с неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
Политика
Глава Еврокомиссии заявила о необходимости «плана Маршалла» для Европы
Бюджету Европейского союза (ЕС) требуются значительные вложения на фоне пандемии коронавируса нового типа, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Политика
Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина
Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Технологии
RdpGamepad позволяет играть с помощью геймпада Xbox на удалённом PC
Модуль называется RdpGamepad и позволяет обмениваться данными с компьютером, используя канал Remote Desktop Virtual Channel и виртуальную копию геймпада на удалённом рабочем столе.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось на 20 человек
Общее число погибших в стране составило 45 человек.
Общество
В России заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом
Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом.
Спорт
Трамп рассчитывает на скорое возобновление соревнований в США
Президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями ведущих спортивных лиг страны заявил, что рассчитывает на скорое возобновление соревнований, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.Я хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны.
Общество
Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Шоу-бизнес
Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой
К извинениям присоединилась бочка Бони, которая сказала, что мама жалеет о пластических операциях.
Общество
Названы 6 регионов России без коронавируса
В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Здоровье
ВОЗ заявила, что медицинские маски не спасают от коронавируса
Даже если человек носит маску, он не должен дотрагиваться до лица.
Политика
В Кремле назвали главное условие сокращения режима нерабочих дней
Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы РФ – назвал главное условие сокращения режима нерабочих дней в России.
Кино
Disney сообщила новые даты премьер перенесенных фильмов
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.