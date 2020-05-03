Коронавирус
Газета.RuПравительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%
Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:11, Ашберн
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Общество
Ученые нашли природное средство от похмелья
Профиль 01 мая в 21:30
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
Футбол
Чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии
Сезон в чемпионате Англии был приостановлен после 29 туров из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru 03:02
Общество
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Футбол
Радимов раскритиковал Алиева за его отношение к коронавирусу
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подверг критике бывшего футболиста «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева.
Metaratings вчера в 16:28
Общество
Для россиян на самоизоляции парки ведут «дневники цветения»
Российская газета 00:30
Общество
В Якутии выявили сразу 3 тысячи заражённых коронавирусом вахтовиков
По информации РИА Новости, всего на месторождении работает более десяти тысяч работников из 79 подрядных предприятий «Газпрома».
Сиб.фм вчера в 09:44
Политика
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
Политика
Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
BFM.ru 02:12
Происшествия
Врач выпал из окна больницы под Воронежем
Врач, заразившийся коронавирусом, выпал из окна второго этажа Новоусманской районной больницы Воронежской области.
Полиграф.Медиа 02:23
Общество
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
RT на русском вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Здоровье
У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие
MOS.news вчера в 07:12
Общество
В Кузбассе за прошедшие сутки выявили 13 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Кузбассе зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный межведомственный штаб области.
Аргументы и Факты - Кузбасс 00:37
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
РИА Новости вчера в 21:56
Авто
УАЗ представил дом на колёсах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская фирма «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки».
Автоновости дня 02:17
Авто
«КамАЗ» создает для «Дакара» новый грузовик с кабиной от Mercedes-Benz
По словам Мардеева, немецкая корпорация – основной партнёр российского производителя, и для «КАМАЗ-Мастер» было легче воспользоваться готовой кабиной от грузовой машины, которая уже есть.
CarsWeek.ru вчера в 15:11
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
Происшествия
В Челябинской области от коронавируса умер врач
Российская газета 02:50
Политика
Трамп не исключил введение дополнительных пошлин на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассматривает вариант введения дополнительных пошлин на китайские товары.
RT на русском 01 мая в 19:24
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Общество
Риэлторы объяснили падение цен на съемное жилье в Санкт-Петербурге
Риэлторы объяснили снижение цен на съемное жилье в Северной столице.
Невские Новости вчера в 15:18
Экономика
Бизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу
Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.
РИА Новости 30 апреля в 09:50
Кино
Данила Козловский отмечает 35-летие
News.ru 02:16
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции
Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза 01 мая в 10:19