Экономика
Газета.RuПравительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%
Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
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Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Общество
83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом
Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru 01 мая в 04:37
Общество
Где в Самарской области выявили новых зараженных коронавирусом
В пятницу, 1 мая, региональный оперативный штаб сообщает о 25 новых подтвержденных случаях заражения в Самарской области.
ГТРК Самара 01 мая в 03:57
Шоу-бизнес
Выздоровевшая Бабкина впервые записала видео после болезни
Выздоровевшая артистка Надежда Бабкина, которую накануне выписали из больницы, впервые записала видео и опубликовала его в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 03:38
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Происшествия
В Калининградской области умер восьмой пациент с коронавирусом
Восьмой пациент, мужчина 52 лет с тяжелой формой онкологии, скончался в Калининградской области, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:40
Общество
Соловьев оценил сообщения об особняке Малышевой в США
В комментарии Ura.ru Соловьев, оценивая критику в адрес Малышевой, напомнил, что она уже много лет «блистательно работает на Первом канале», а также является «замечательным врачом».
Взгляд.ру 30 апреля в 07:16
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Армия и оружие
В НАТО разрабатывают военный план борьбы с коронавирусом
Берлин, 3 мая 2020, 05:16 — REGNUM Руководство НАТО опасается, что осенью 2020 году может возникнуть вторая волна распространения коронавируса, и подготовит военный план действия для противодействия ей, пишет 2 мая газета Der Spiegel.
REGNUM вчера в 22:16
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова простила Джигана и отвезла его домой
Ролик о совместной поездке появился в Instagram-аккаунтах Самойловой и Джигана практически одновременно.
Слово и Дело вчера в 06:32
Здоровье
Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача
NewInform вчера в 09:42
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Политика
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса
За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Известия вчера в 04:54
Происшествия
В Находке нарушителем режима самоизоляции оказался вор-рецидивист
В Находке задержан вор-рецидивист, находящийся в федеральном розыске, правоохранители заметили его, когда он находился в городском сквере, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 04:55
Общество
В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:41
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Происшествия
В Приамурье выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
"По результатам проведенных эпидемиологических расследований установлено, что в 51% случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 49% - за пределами Амурской области и в пути следования преимущественно железнодорожным транспортом", - уточняют власти.
РИА Новости 03:53
Гаджеты
Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS
Стоит еще напомнить, что в прошлом году китайский производитель выпустил материнскую плату с процессором Kunpeng 920, но эта основа рассчитана исключительно на корпоративных клиентов.
Astera вчера в 14:07
Общество
Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Происшествия
Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Житель Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения напал на медицинских работников, когда они оказывали помощь пациентке на дому.
ТАСС 04:42
Политика
Меркель назвала примерную стоимость разработки вакцины от COVID-19
Согласно оценке немецких специалистов, разработка вакцины от COVID-19 потребует около 8 млрд евро.
Экономика сегодня вчера в 10:50
Происшествия
В Арзамасе подростки жестоко избили прохожего
Трое подростоков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
BFM.ru 04:50