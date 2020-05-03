Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%

Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
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Правительство увеличило авансы по госконтрактам с 30% до 50%

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Исполнители госконтрактов смогут авансом получать до 50% от стоимости

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Правительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%

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Компании будут авансом получать до 50% цены госконтракта в условиях коронавируса

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Авансы по госконтрактам в России повышены до 50 процентов

Вести.Ru02:49
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:33, Ашберн
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Дату окончания эпидемии коронавируса в России скорректировали

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна назвали новую дату окончания эпидемии коронавируса в России.
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Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

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Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе

В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
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Эпидемиолог объяснил рост числа зараженных коронавирусом в России

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В России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом

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В России за сутки выявлено 10633 случая коронавируса

В России за сутки выявлено 10 633 случая новой коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 03:30
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Политика

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
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Общество

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Газета.Ru 04:01
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Общество

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Руководитель исполкома "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook глава республики Радий Хабиров.
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РБК вчера в 21:25
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Общество

Россия стала шестой в мире по числу зараженных коронавирусом

Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом.
BFM.ru 04:06
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Происшествия

В Челябинской области от коронавируса умер врач

В Челябинской области от коронавируса скончался врач общей практики, занимавшийся забором материала у заболевших.
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Происшествия

Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке

Житель Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения напал на медицинских работников, когда они оказывали помощь пациентке на дому.
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В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
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Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

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Нарушитель режима изоляции в Приморье оказался в федеральном розыске

Сотрудники полиции в Приморье выявили в нарушителе самоизоляции находящегося в федеральном розыске преступника.
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В Подмосковье мужчина напал с ножом на полицейских

В подмосковных Озерах мужчина напал с ножом на двух полицейских из-за замечания по выгулу собаки.
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Шредер выступил за отмену санкций против России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
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Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок

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В подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом.
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Лукашенко: смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%

Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.
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Выздоровевшая Бабкина впервые записала видео после болезни

Выздоровевшая артистка Надежда Бабкина, которую накануне выписали из больницы, впервые записала видео и опубликовала его в Instagram.
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