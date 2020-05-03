Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.

Правительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%

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