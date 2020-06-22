Экономика
Business FM УфаВ Правительстве выделят еще 23 миллиарда на поддержку МСП
«Правительство продолжает поддерживать предпринимателей, которые сохранили не менее 90% работников, на субсидии для них ранее уже направляли из резервного фонда более 81 млрд рублей, сейчас выделим свыше 23 млрд рублей», — рассказал премьер – министр России Михаил Мишустин.
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Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Шоу-бизнес
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Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Политика
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
Общество
УФАС проверит Госпиталь для ветеранов войн в Петербурге
Дело в отношении Госпиталя для ветеранов войн из-за нарушения антимонопольного законодательства при закупке средств индивидуальной защиты (СИЗ) возбудило управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Петербургу.
Петербургский дневник 05:00
Политика
Путин прокомментировал заявления Зеленского о Второй мировой войне
По словам Путина, заявления украинского коллеги о Второй мировой войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RuNews24.ru вчера в 19:30
Кино
Алексей Учитель завершил съемки фильма о Викторе Цое
Режиссер Алексей Учитель объявил, что со своей командой он завершает съемки фильма «Цой», передает ТАСС.
МР7.ру вчера в 11:09
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Здоровье
Облаздрав и прокуратура проверят информацию о выплатах задонским медикам
Якобы предназначенными на премии деньгами, районная власть компенсировала не полученные путинские выплаты тем медикам, которые работали с коронавирусными больными.
Gorod48 04:05
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Общество
Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост
Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
ТАСС 10:31
Происшествия
Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
RT на русском 07:51
Происшествия
Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина
64-летний житель Москвы захотел облагородить свой подъезд портретом Иосифа Сталина. За это пенсионер поплатился жизнью.
Вести.Ru 10:12
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России
Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
RT на русском 09:30
Здоровье
В Оренбургской области от коронавируса вылечились 2412 человек
Из 3245 заболевших коронавирусной инфекции в Оренбургской области на 22 июня выздоровели 74%.
Orenonline.ru 11:14
Авто
Daimler и BMW приостановили совместную разработку беспилотников
Немецкие автоконцерны Daimler и BMW объявили о завершении совместной работы над технологиями для беспилотных автомобилей.
Автоновости дня 08:35
Авто
Kia готовит обновленный Kia Rio X-Line для России
Обновленный кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, чей прототип вышел на тесты еще в январе, снова попал в объектив фотошпионов.
Автоновости дня вчера в 06:42
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
Российская газета 03:26
Футбол
ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с Гончаренко
Московский футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
RT на русском 10:57
Футбол
Фанаты «Локомотива» поддержали Семина на матче с «Оренбургом»
На матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» фанаты вывесили баннер «Не того деда убрали».
Все про Спорт ру 06:16
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Происшествия
Допрошен подозреваемый в убийстве студента в Волгограде
Допрошен подозреваемый в убийстве студента волгоградского медуниверситета.
РИАЦ 05:17