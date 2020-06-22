Экономика

Business FM УфаBusiness FM УфаВ Правительстве выделят еще 23 миллиарда на поддержку МСП

«Правительство продолжает поддерживать предпринимателей, которые сохранили не менее 90% работников, на субсидии для них ранее уже направляли из резервного фонда более 81 млрд рублей, сейчас выделим свыше 23 млрд рублей», — рассказал премьер – министр России Михаил Мишустин.
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Правительство России расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса

RT на русском10:24

Кабмин выделит дополнительно 23 млрд рублей на выплаты малому бизнесу в размере одного МРОТ

ПРАЙМ05:32

Мишустин: правительство направит еще 23 миллиарда рублей для малого бизнеса

Вести.Ru05:51

Правительство выделило более 23 млрд рублей на поддержку МСП

ТАСС05:30

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Российская газета05:27

Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

РИА Новости04:54

Правительство выделит еще 23 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу

Коммерсантъ06:57
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
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Происшествия

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Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние

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Общество

УФАС проверит Госпиталь для ветеранов войн в Петербурге

Дело в отношении Госпиталя для ветеранов войн из-за нарушения антимонопольного законодательства при закупке средств индивидуальной защиты (СИЗ) возбудило управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Петербургу.
Петербургский дневник 05:00
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Происшествия

ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

РИА Новости 06:51
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Политика

Путин прокомментировал заявления Зеленского о Второй мировой войне

По словам Путина, заявления украинского коллеги о Второй мировой войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RuNews24.ru вчера в 19:30
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Кино

Алексей Учитель завершил съемки фильма о Викторе Цое

Режиссер Алексей Учитель объявил, что со своей командой он завершает съемки фильма «Цой», передает ТАСС.
МР7.ру вчера в 11:09
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Происшествия

Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде

ТАСС 11:02
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ 05:38
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Здоровье

Облаздрав и прокуратура проверят информацию о выплатах задонским медикам

Якобы предназначенными на премии деньгами, районная власть компенсировала не полученные путинские выплаты тем медикам, которые работали с коронавирусными больными.
Gorod48 04:05
Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Общество

Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост

Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
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Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол

Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

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Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина

64-летний житель Москвы захотел облагородить свой подъезд портретом Иосифа Сталина. За это пенсионер поплатился жизнью.
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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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Общество

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России

Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
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В Оренбургской области от коронавируса вылечились 2412 человек

Из 3245 заболевших коронавирусной инфекции в Оренбургской области на 22 июня выздоровели 74%.
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Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

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Daimler и BMW приостановили совместную разработку беспилотников

Немецкие автоконцерны Daimler и BMW объявили о завершении совместной работы над технологиями для беспилотных автомобилей.
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Kia готовит обновленный Kia Rio X-Line для России

Обновленный кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, чей прототип вышел на тесты еще в январе, снова попал в объектив фотошпионов.
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В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

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ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с Гончаренко

Московский футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
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На матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» фанаты вывесили баннер «Не того деда убрали».
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Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

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Допрошен подозреваемый в убийстве студента в Волгограде

Допрошен подозреваемый в убийстве студента волгоградского медуниверситета.
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