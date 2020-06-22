Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Правительство выделило более 23 млрд рублей на поддержку МСП

ТАСС05:30

Правительство выделит еще 23 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу

Коммерсантъ06:57

Мишустин: правительство направит еще 23 миллиарда рублей для малого бизнеса

Вести.Ru05:51

Правительство России расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса

RT на русском10:24

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Российская газета05:27

Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

РИА Новости04:54

Кабмин выделит дополнительно 23 млрд рублей на выплаты малому бизнесу в размере одного МРОТ

ПРАЙМ05:32
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

RT на русском 13:25
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Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере

Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор 05:55
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Наука

Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей

Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями.
Evo-rus.com 01:12
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Гаджеты

Apple официально представила iOS 14. Список нововведений

Российская газета 14:00
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Lenta.ru 06:36
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Общество

Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
RT на русском 11:38
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
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Происшествия

В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек

В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 13:36
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Политика

Китай готовится к возможному отключению от долларовых платежных систем

Власти КНР должны начать подготовку к возможному отключению от основных платежных систем, считает зампред Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай.
Экономика сегодня 13:38
8
Политика

Украина продолжит разрывать соглашения с Россией

Украина проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена продолжить разрыв таких документов, заявил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар.
РИА Новости 13:07
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
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Армия и оружие

В Рязанской области стартует армейский конкурс «Авиадартс 2020»

В конце этой неделе, 25 или 26 июня, в Рязань на аэродром Дягилево с различных авиационных частей ВКС России начнут прибывать экипажи, участвующие во всеармейском этапе конкурса «Авиадартс 2020».
МедиаРязань 12:40
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
21
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
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Политика

В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии

"Президент [США Дональд Трамп ранее] ясно дал понять, что, хотя мы в конечном счете уйдем из Сирии, в настоящее время ничего [такого] не рассматривается", - заявил американский дипломат.
ТАСС 12:33
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Экономика

«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях

Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях.
Ведомости 09:15
3
Политика

Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД

Ранее сообщалось, что в Вене прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 14:09
15
Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс вчера в 15:35
115
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
2,8K
Общество

В Свердловской области продлили меры по коронавирусу

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня.
Газета.Ru 14:11
69
Происшествия

В больнице Севастополя разгромил палату пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденным коронавирусом ночью устроил погром в палате инфекционной больницы Севастополя, сообщила в понедельник пресс-служба правительства города.
ТАСС 11:35
6
Общество

Прокурор назвал срок для режиссера Серебренникова

Lenta.ru 05:46
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Политика

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Интерфакс 06:34
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Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
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Происшествия

Суд арестовал активиста Петра Верзилова на 15 суток

"Суд признал Верзилова виновным в административном правонарушении, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в суде.
Газета.Ru 12:21
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Шоу-бизнес

Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом

70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru 08:23
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Здоровье

Коронавирус провел подкат под украинский футбол

Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
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Гаджеты

Началось производство флагманского процессора Snapdragon 875

Тайваньская компания TSMC начала массовое производство нового флагманского процессора Snapdragon 875 по заказу американского процессорного гиганта Qualcomm.
Ридус 06:25
Как работают Яндекс.Новости?
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