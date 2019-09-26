Экономика
URA.RuПравительство увеличит прожиточный минимум пенсионеров
В ведомстве посчитали, что установленная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране необходима для того, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии, пишет РБК. Издание уточняет, что в 2019 году на пенсионера прожиточный минимум был рассчитан в сумме 8 846 рублей в месяц.
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В Томской области подняли прожиточный минимум для пенсионеров
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