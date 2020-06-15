Экономика
Вести.RuПравительство увеличит в 3 раза объем льготной сельской ипотеки
В рамках проекта "Сельская ипотека" банки уже выдали кредиты на сумму 28 миллиардов руб. для улучшения жилищных условий свыше 10 тысячи семей, или финансирования покупки 1 миллиона кв. м жилья. Минсельхоз увеличит количество уполномоченных банков для участия в программе сельской льготной ипотеки.
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Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»
Парламентская газетавчера в 01:00
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Газета.Ru 14 июня в 11:12
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REGNUM 00:18
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РИА Новости вчера в 20:23
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
RT на русском вчера в 22:45
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RT на русском 02:38
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров
С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 12:19
Здоровье
Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19
В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
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Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма "Губка Боб Квадратные штаны", прокомментировал информацию о каминг-ауте главного героя.
Piter.tv 01:54
Армия и оружие
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки
РИА Новости 02:52
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Помпео призвал освободить осужденного за шпионаж американца Уилана
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Известия вчера в 08:38
Экономика
Взносы для туроператоров снижены в четыре раза
Правительство РФ в четыре раза снизило размер взносов в фонды ответственности для операторов, работающих в сфере выездного туризма.
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Шоу-бизнес
Модель Victoria’s Secret снялась топлес и прикрылась сумкой люксового бренда
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Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС вчера в 12:30
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Челябинск, 16 июня 2020, 09:30 — REGNUM В Челябинской области за 15 июня подтвердили ещё 138 случаев COVID-19.
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В Челябинске завели дело по фактам обмана дольщиков ЖК «Король Плаза»
По инициативе прокуратуры по факту совершения мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.
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Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas
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Lenta.ru 02:48
Технологии
Раскрыта многолетняя загадка пульсаров
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Здоровье
44 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
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Здоровье
Врачи РФ объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID
Ранее во Всемирной организации здоровья (ВОЗ) назвали «сложной для понимания» статистику смертей от COVID в России.
URA.Ru вчера в 21:55
Армия и оружие
Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб
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