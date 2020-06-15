Экономика
Вести.RuПравительство увеличит в 3 раза объем льготной сельской ипотеки
В рамках проекта "Сельская ипотека" банки уже выдали кредиты на сумму 28 миллиардов руб. для улучшения жилищных условий свыше 10 тысячи семей, или финансирования покупки 1 миллиона кв. м жилья. Минсельхоз увеличит количество уполномоченных банков для участия в программе сельской льготной ипотеки.
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Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»
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