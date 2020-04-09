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Правительство России в четверг обсудит поправки в закон о потребкредите, в рамках которого планируется запретить банкам включать в кредитный договор пункт о неснижаемом остатке на счете, навязывать клиентам дополнительные услуги и единовременную оплату страховки по кредиту, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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