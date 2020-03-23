Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПравительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий. Их число выросло с 200 до 600, выяснила газета "Ведомости".
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с чего всё началось

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний. До сих пор в нем было почти 200 предприятий, теперь список увеличился до 600.
Ведомости04:27

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СМИ узнали о включении «Макдоналдса» в список системообразующих компаний

РБК10:13

Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Газета.Ru09:27

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Forbes05:51

В список системообразующих компаний России хотят включить McDonald’s и Burger King

Вести.Ru06:25

«Ведомости»: правительство втрое увеличило список системообразующих компаний

Коммерсантъ05:52

Правительство включило «ИКЕА» и «Вкусвилл» в перечень системообразующих предприятий

Интерфакс06:34

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

Ведомости04:27
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