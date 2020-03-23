Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПравительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий. Их число выросло с 200 до 600, выяснила газета "Ведомости".
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с чего всё началось

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний. До сих пор в нем было почти 200 предприятий, теперь список увеличился до 600.
Ведомости04:27

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СМИ узнали о включении «Макдоналдса» в список системообразующих компаний

РБК10:13

Список системообразующих компаний России расширили втрое. В него вошли «ВкусВилл» и McDonald’s

Forbes05:51

Правительство включило «ИКЕА» и «Вкусвилл» в перечень системообразующих предприятий

Интерфакс06:34

В список системообразующих компаний России хотят включить McDonald’s и Burger King

Вести.Ru06:25

«Ведомости»: правительство втрое увеличило список системообразующих компаний

Коммерсантъ05:52

Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Газета.Ru09:27

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

Ведомости04:27
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Армия и оружие

Российские истребители обеспечили безопасность полета Шойгу в Сирию

РБК 11:07
Экономика

Российская пшеница стала дороже нефти

Возросший на фоне эпидемии коронавируса спрос на пшеницу и падение курса рубля привели к ее заметному подорожанию: за период 16-20 марта стоимость тонны зерна выросла на 1,02 тыс. рублей и достигла 13,27 тыс.
Ruposters.ru 05:47
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Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru 07:53
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Общество

Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
РИА Новости 07:44
Общество

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости 10:21
Происшествия

Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило министерство внутренних дел страны.
РИА Новости 10:08
Биатлон

Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон перейдет в биатлон

Олимпийская чемпионка 2018 года по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон сменит вид спорта и будет выступать в биатлоне.
МК-Спорт 07:58
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта

Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Город+ 10:02
Футбол

Широков предложил рассмотреть вариант с плей-офф в РПЛ, Черчесов рассказал о звонках Дзюбе и Черышеву (видео)

Полный выпуск Открыть видео Днем ранее Черчесов стал гостем программы "После футбола с Георгием Черданцевым".
Матч ТВ 09:30
Политика

Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 11:04
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Происшествия

Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
REGNUM 09:22
Политика

Глава украинского Минздрава подал в отставку

Министр здравоохранения Украины Илья Емец подал в отставку.
Вечерняя Москва 09:28
Общество

Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.
RT на русском 09:38
Наука

Ученые исследовали развитие COVID-19 у обезьян

В ходе эксперимента исследователи из США выяснили, что заражение коронавирусом нового типа вызывает у обезьян те же симптомы болезни, что и у человека.
Взгляд.ру 07:41
Общество

СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом

Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 11:08
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва 21 марта в 15:59
Энергетика

Цены на газ в Европе рекордно упали

Проблемы в мировой экономике и как следствие резкое снижение спроса на газ привели к тому, что стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке рекордно упала.
Lenta.ru 05:19
Происшествия

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Российская газета 06:44
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Киберспорт

Pikachu об Iceberg: «Я даже в пабе стараюсь его избегать»

Игрок Cyber Legacy Ярослав Pikachu Василенко рассказал, что не общается со своим братом Богданом Iceberg Василенко.
CyberSport.ru 10:02
Здоровье

О новом инкубационном периоде коронавируса рассказал Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора совместно с экспертами Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса заявили о продолжительности среднего инкубационного периода коронавируса.
Live24 вчера в 01:54
Музыка

Балалаечник из Перми перепел песню Little Big Uno

Житель Пермского края, музыкант и балалаечник-виртуоз Андрей Киряков перепел песню Little Big Uno, с которой группа должна была выступать на "Евровидении".
Piter.tv 08:32
Происшествия

Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную

Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
Вести.Ru 10:15
Здоровье

Роспотребнадзор: У перенесших коронавирус вырабатывается иммунитет

У пациентов, перенесших инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет.
Росбалт 10:49
Технологии

Светлана «Слобода» — новое подсолнечное масло с голосовым помощником

Adindex.ru 08:03
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Вести.Ru 06:41
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