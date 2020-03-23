В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний. До сих пор в нем было почти 200 предприятий, теперь список увеличился до 600.

с чего всё началось

Стресс-тесты системообразующих предприятий начнутся со следующей недели, уточнил он. После них могут быть приняты дополнительные меры поддержки таких компаний, говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

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