Коронавирус

ВедомостиВедомостиПравительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

Стресс-тесты системообразующих предприятий начнутся со следующей недели, уточнил он. После них могут быть приняты дополнительные меры поддержки таких компаний, говорил премьер-министр Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний. До сих пор в нем было почти 200 предприятий, теперь список увеличился до 600.
Ведомости04:27

Подробнее о событии

В список системообразующих компаний России хотят включить McDonald’s и Burger King

Вести.Ru06:25

Перечень системообразующих компаний пополнился 400 новыми

Газета.Ru06:39

Правительство включило «ИКЕА» и «Вкусвилл» в перечень системообразующих предприятий

Интерфакс06:34

Правительство поддержит уральские компании в условиях коронавируса

URA.Ru07:21

«Ведомости»: правительство втрое увеличило список системообразующих компаний

Коммерсантъ05:52

Список системообразующих компаний России расширили втрое. В него вошли «ВкусВилл» и McDonald’s

Forbes05:51

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

Ведомости04:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Авто

В России появится новый документ на автомобили

В России должен появится новый документ на автомобили. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:50
Общество

Союз пенсионеров и волонтеры оценили решение о домашнем режиме пожилых

Как рассказал РБК председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, для помощи пенсионерам запущена всероссийская акция «Мы вместе» (мывместе2020.рф).
РБК 08:15
Здоровье

В Ивановской области врач заразился коронавирусом

Второй случай коронавируса обнаружен в Ивановской области, результаты экспресс-теста заболевшего после отдыха за границей медика отправлены в Новосибирск для уточнения диагноза, сообщает в понедельник правительство региона.
РИА Новости 07:40
Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:43
Наука

Темнота, а не холод спровоцировала вымирание динозавров

Результаты исследования показывают, что холод был сильным, но недостаточно разрушительным для массового вымирания.
HotGeo 20 марта в 11:20
Финансы

На новую высоту взлетит доллар из-за дефолтов бизнеса

По прогнозам руководителя аналитического контента «БКС Брокер» Ивана Копейкина, сделанного для RG.RU, всеобъемлющая турбулентность ожидает курсы валют не только на этой неделе, но и более дальней перспективе.
Live24 00:24
Общество

Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Радио 1 03:05
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
РИА Новости 07:56
Энергетика

Цены на нефть в начале торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть в начале торгов обвалились на 8%, пишет «Ведомости».
Рифей-Пермь вчера в 23:36
Политика

Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы

Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 06:09
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются, в том числе, жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Происшествия

В Волгограде у здания УБЭП убит полицейский

По предварительным данным, постовой по охране здания УБЭП на улице Землячки просматривая записи камер видеонаблюдения, стал свидетелем противоправного поступка — некий гражданин на улице напал на прохожего.
REGNUM 08:10
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Авто

Как поменялись цены на новые автомобили в России в марте

Аналитики рассказали об изменениях цен на автомобили российского рынка в первый месяц весны.
Car.ru 05:32
Происшествия

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Российская газета 06:44
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс 06:23
Автоспорт

Организаторы объявили о переносе Гран-при Азербайджана

Гран-при Азербайджана, который должен был пройти с 5 по 7 июня, перенесли на неизвестный срок, говорится в сообщении Формулы-1.
ProstoProSport 07:46
Общество

В США начали отпускать тысячи заключенных из-за коронавируса

Власти нескольких американских штатов начали отпускать осужденных за нетяжкие преступления из опасения распространения коронавируса в переполненных тюрьмах, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
РБК 04:46
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Общество

В московском транспорте начали отключать кнопки открытия дверей

Функцию открытия дверей с помощью кнопок начали деактивировать во всем московском транспорте на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:48
Общество

Мантуров анонсировал производство до 3 млн медицинских масок в сутки

Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
Известия 07:15
Энергетика

С 1 апреля поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся

Поставки российской нефти прекратились с января2020 года. Минск не соглашался на предложенные ими ценовые условия.
Новостной фронт 07:52
Происшествия

У Харви Вайнштейна выявили коронавирус

У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
Газета.Ru 03:39
Футбол

Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
МонаВиста 04:09
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом

Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Газета.Ru 06:59
Здоровье

Главный эпидемиолог РФ: Активность COVID-19 снизится в мае

Не согласен эксперт и с прогнозами, что COVID-19 заразится и переболеет 60-70 процентов населения планеты.
Российская газета 05:35
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное