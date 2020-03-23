Коронавирус
ВедомостиПравительство в три раза увеличило список системообразующих компаний
Стресс-тесты системообразующих предприятий начнутся со следующей недели, уточнил он. После них могут быть приняты дополнительные меры поддержки таких компаний, говорил премьер-министр Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний. До сих пор в нем было почти 200 предприятий, теперь список увеличился до 600.Ведомости04:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Авто
В России появится новый документ на автомобили
В России должен появится новый документ на автомобили. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Союз пенсионеров и волонтеры оценили решение о домашнем режиме пожилых
Как рассказал РБК председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, для помощи пенсионерам запущена всероссийская акция «Мы вместе» (мывместе2020.рф).
Здоровье
В Ивановской области врач заразился коронавирусом
Второй случай коронавируса обнаружен в Ивановской области, результаты экспресс-теста заболевшего после отдыха за границей медика отправлены в Новосибирск для уточнения диагноза, сообщает в понедельник правительство региона.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
Наука
Темнота, а не холод спровоцировала вымирание динозавров
Результаты исследования показывают, что холод был сильным, но недостаточно разрушительным для массового вымирания.
Финансы
На новую высоту взлетит доллар из-за дефолтов бизнеса
По прогнозам руководителя аналитического контента «БКС Брокер» Ивана Копейкина, сделанного для RG.RU, всеобъемлющая турбулентность ожидает курсы валют не только на этой неделе, но и более дальней перспективе.
Общество
Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля
Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Происшествия
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
Энергетика
Цены на нефть в начале торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть в начале торгов обвалились на 8%, пишет «Ведомости».
Политика
Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы
Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются, в том числе, жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Происшествия
В Волгограде у здания УБЭП убит полицейский
По предварительным данным, постовой по охране здания УБЭП на улице Землячки просматривая записи камер видеонаблюдения, стал свидетелем противоправного поступка — некий гражданин на улице напал на прохожего.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Авто
Как поменялись цены на новые автомобили в России в марте
Аналитики рассказали об изменениях цен на автомобили российского рынка в первый месяц весны.
Происшествия
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Автоспорт
Организаторы объявили о переносе Гран-при Азербайджана
Гран-при Азербайджана, который должен был пройти с 5 по 7 июня, перенесли на неизвестный срок, говорится в сообщении Формулы-1.
Общество
В США начали отпускать тысячи заключенных из-за коронавируса
Власти нескольких американских штатов начали отпускать осужденных за нетяжкие преступления из опасения распространения коронавируса в переполненных тюрьмах, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
В московском транспорте начали отключать кнопки открытия дверей
Функцию открытия дверей с помощью кнопок начали деактивировать во всем московском транспорте на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
Мантуров анонсировал производство до 3 млн медицинских масок в сутки
Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
Энергетика
С 1 апреля поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся
Поставки российской нефти прекратились с января2020 года. Минск не соглашался на предложенные ими ценовые условия.
Происшествия
У Харви Вайнштейна выявили коронавирус
У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
Футбол
Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом
Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Здоровье
Главный эпидемиолог РФ: Активность COVID-19 снизится в мае
Не согласен эксперт и с прогнозами, что COVID-19 заразится и переболеет 60-70 процентов населения планеты.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.