Экономика
ВедомостиПравительство в три раза увеличило список системообразующих компаний
«Ведомости» ознакомились с копией списка, который обсуждала правкомиссия (подлинность подтвердил федеральный чиновник и сотрудники трех компаний из списка). На заседании правкомиссии вносились правки, но они были незначительными, говорит чиновник.
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с чего всё началось
В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний. До сих пор в нем было почти 200 предприятий, теперь список увеличился в три раза до 600.Ведомости04:27
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Армия и оружие
Военные отработали безогневой способ борьбы с ударными беспилотниками на учениях на Урале
Военнослужащие танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали безогневой способ защиты танковых колонн на марше в ходе учений, завершившихся в понедельник на полигоне в Челябинской области.
Политика
Кремль прокомментировал идею следить за россиянами с коронавирусом
В Кремле считают, что идея властей отслеживать передвижения людей с подозрением на коронавирус не нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Политика
В РФ из Китая доставили 25 млн защитных масок
25,5 млн защитных масок были доставлены из Китая в Россию самолетом Ан-124 российских ВКС, 23 марта сообщает Минобороны РФ на странице в Twitter.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как утилизировать использованные маски
В ведомстве напомнили, что маски нужно носить всем, кто контактирует с зараженными людьми или тем, у кого есть подозрение на заражение, а также тем, кто уже заболел.
Экономика
ВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»
Компания "Деметра-Холдинг" (входит в ВТБ) приобрела 50% акций компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% зернового терминального комплекса "Тамань" — глубоководного терминала по перевалке зерна.
Политика
Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами
Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%
Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Общество
Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Происшествия
В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела
Общество
В Москве отменили льготный проезд для школьников
На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест главу отдела полиции Нижнего Новгорода
Московский районный суд Нижнего Новгорода отправил под домашний арест начальника отдела полиции №4 УМВД России по Нижнему Новгороду, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.
Авто
Toyota Land Cruiser Prado стал самым популярным импортным авто в РФ
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева показала фото подросшей дочки от Данилы Козловского
Актриса Ольга Зуева поделилась в Инстаграме трогательным снимком: молодая мама сфотографировалась в домашней обстановке с новорожденной дочкой на руках.
Наука
В голландской каменоломне нашли останки предка современных кур и уток
Ученые обнаружили останки древнейшего из известных предков современных уток и кур.
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
Армия и оружие
NI назвал единственный недостаток Ту-160
Автор американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон заявил, что у российского стратегического бомбардировщика Ту-160 практически отсутствуют конструктивные недостатки.
Происшествия
В Челябинске сотрудница прокуратуры заразилась коронавирусом
Челябинск, 23 марта 2020, 13:31 — REGNUM В Челябинске среди заражённых коронавирусом оказалась сотрудница прокуратуры.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом без условий – Песков
Оказание Россией помощи Италии в борьбе с коронавирусом не предполагает ответных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.