В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний. До сих пор в нем было почти 200 предприятий, теперь список увеличился в три раза до 600.

с чего всё началось

«Ведомости» ознакомились с копией списка, который обсуждала правкомиссия (подлинность подтвердил федеральный чиновник и сотрудники трех компаний из списка). На заседании правкомиссии вносились правки, но они были незначительными, говорит чиновник.

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

Политика Кремль прокомментировал идею следить за россиянами с коронавирусом В Кремле считают, что идея властей отслеживать передвижения людей с подозрением на коронавирус не нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Власти России могут ужесточить карантин Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.

Общество В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Политика В РФ из Китая доставили 25 млн защитных масок 25,5 млн защитных масок были доставлены из Китая в Россию самолетом Ан-124 российских ВКС, 23 марта сообщает Минобороны РФ на странице в Twitter.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, как утилизировать использованные маски В ведомстве напомнили, что маски нужно носить всем, кто контактирует с зараженными людьми или тем, у кого есть подозрение на заражение, а также тем, кто уже заболел.

Политика Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.

Энергетика Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10% Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель.

Общество Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.

Общество В Москве отменили льготный проезд для школьников На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.

Происшествия Суд отправил под домашний арест главу отдела полиции Нижнего Новгорода Московский районный суд Нижнего Новгорода отправил под домашний арест начальника отдела полиции №4 УМВД России по Нижнему Новгороду, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.

Политика Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.