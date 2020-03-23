Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

«Ведомости» ознакомились с копией списка, который обсуждала правкомиссия (подлинность подтвердил федеральный чиновник и сотрудники трех компаний из списка). На заседании правкомиссии вносились правки, но они были незначительными, говорит чиновник.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний. До сих пор в нем было почти 200 предприятий, теперь список увеличился в три раза до 600.
Ведомости04:27

Подробнее о событии

Перечень системообразующих компаний пополнился 400 новыми

Газета.Ru06:39

Правительство включило «ИКЕА» и «Вкусвилл» в перечень системообразующих предприятий

Интерфакс06:34

Список системообразующих компаний России расширили втрое. В него вошли «ВкусВилл» и McDonald’s

Forbes05:51

Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний. В него вошли «Макдоналдс», IKEA и «Вкусвилл»

Дождь06:21

«Ведомости»: правительство втрое увеличило список системообразующих компаний

Коммерсантъ05:52

В список системообразующих компаний России хотят включить McDonald’s и Burger King

Вести.Ru06:25

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

Ведомости04:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Армия и оружие

Военные отработали безогневой способ борьбы с ударными беспилотниками на учениях на Урале

Военнослужащие танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали безогневой способ защиты танковых колонн на марше в ходе учений, завершившихся в понедельник на полигоне в Челябинской области.
ТАСС 03:05
Политика

Кремль прокомментировал идею следить за россиянами с коронавирусом

В Кремле считают, что идея властей отслеживать передвижения людей с подозрением на коронавирус не нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:47
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
РИА Новости 05:07
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Политика

В РФ из Китая доставили 25 млн защитных масок

25,5 млн защитных масок были доставлены из Китая в Россию самолетом Ан-124 российских ВКС, 23 марта сообщает Минобороны РФ на странице в Twitter.
Красная весна 01:33
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как утилизировать использованные маски

В ведомстве напомнили, что маски нужно носить всем, кто контактирует с зараженными людьми или тем, у кого есть подозрение на заражение, а также тем, кто уже заболел.
РИА Новости 06:21
Экономика

ВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»

Компания "Деметра-Холдинг" (входит в ВТБ) приобрела 50% акций компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% зернового терминального комплекса "Тамань" — глубоководного терминала по перевалке зерна.
Вести.Ru 04:19
Политика

Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами

Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.
Вести.Ru 03:48
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель.
Газета.Ru 02:13
Шоу-бизнес

Перед вылетом в Россию Оксана Самойлова с сыном попала в больницу

RuNews24.ru 04:40
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Происшествия

В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Известия вчера в 01:05
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
Происшествия

Суд отправил под домашний арест главу отдела полиции Нижнего Новгорода

Московский районный суд Нижнего Новгорода отправил под домашний арест начальника отдела полиции №4 УМВД России по Нижнему Новгороду, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.
ТАСС 04:31
Авто

Toyota Land Cruiser Prado стал самым популярным импортным авто в РФ

Автоновости дня 05:28
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Происшествия

В курганском городе после обысков в ОВД сменился начальник полиции

REGNUM 05:04
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Шоу-бизнес

Ольга Зуева показала фото подросшей дочки от Данилы Козловского

Актриса Ольга Зуева поделилась в Инстаграме трогательным снимком: молодая мама сфотографировалась в домашней обстановке с новорожденной дочкой на руках.
Комсомольская правда вчера в 07:10
Наука

В голландской каменоломне нашли останки предка современных кур и уток

Ученые обнаружили останки древнейшего из известных предков современных уток и кур.
Телеканал Санкт-Петербург 20 марта в 19:10
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Экономика

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Армия и оружие

NI назвал единственный недостаток Ту-160

Автор американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон заявил, что у российского стратегического бомбардировщика Ту-160 практически отсутствуют конструктивные недостатки.
Военное дело вчера в 01:36
Происшествия

В Челябинске сотрудница прокуратуры заразилась коронавирусом

Челябинск, 23 марта 2020, 13:31 — REGNUM В Челябинске среди заражённых коронавирусом оказалась сотрудница прокуратуры.
REGNUM 06:31
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Политика

Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом без условий – Песков

Оказание Россией помощи Италии в борьбе с коронавирусом не предполагает ответных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Москва 24 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное