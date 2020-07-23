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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Правительство вернет россиянам до 15 тыс. руб. за отдых внутри страны

Российским туристам, отдохнувшим в некоторых регионах страны в этом году, правительство компенсирует от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил накануне во время своего выступления в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
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РЕН ТВ

Правительство вернет россиянам до 15 тыс. руб. за отдых внутри страны

РЕН ТВ22:18
Известия

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Известия20:52
Политическая Экспертиза

Россияне смогут вернуть до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

Политическая Экспертизавчера в 04:08
Газета.Ru

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Газета.Ruвчера в 12:51
Lenta.ru

Россиянам вернут деньги за отдых внутри страны

Lenta.ruвчера в 11:18
SM News

Россиянам компенсируют до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны

SM Newsвчера в 05:59
РИА Новости

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

РИА Новости17:45
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Завершены госиспытания нового пистолета-пулемёта «ППК-20»

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование "9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20" для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова - говорится в пресс-релизе.
Завершены госиспытания нового пистолета-пулемёта «ППК-20»
Военное обозрениевчера в 06:37
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUMвчера в 15:47
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Посол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон

Лондон, 23 июля 2020, 17:16 — REGNUM Проамериканское лобби в британском парламенте во многом определяет антироссийскую политику Лондона, заявил 23 июля посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин в интервью РБК.
REGNUM10:16
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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новостивчера в 05:56
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Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android

Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service05:13
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Игорь Рабинер: «Одна из причин отставки Цорна – реакция на замечание жены Федуна. Она сочла ее неуважительной»

Еще от одного серьезного источника услышал, что одной из причин отставки Томаса Цорна стала его реакция на какое-то замечание Заремы: «Не знаю, откуда Вы это узнали».
Sports.ru07:59
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