Правительство вернет россиянам до 15 тыс. руб. за отдых внутри страны
Смотрите также
Собянин рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса в Москве
Завершены госиспытания нового пистолета-пулемёта «ППК-20»
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
РПЛ отклонила предложение о расширении лиги до 18 команд
В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников
Посол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала к МКС с Байконура
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android
Уничтожить войска в Крыму за 36 часов пригрозили на Украине
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Жириновский заявил, что Фургал собирался подать в отставку
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Kia Sonet
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Компенсация за отдых в Крыму станет доступна россиянам с 1 октября
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии»
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Посол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
РПЛ отклонила предложение о расширении лиги до 18 команд
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Первый китайский марсоход «Тяньвэнь-1» вышел на заданную орбиту
Российским туристам, отдохнувшим в некоторых регионах страны в этом году, правительство компенсирует от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил накануне во время своего выступления в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
Подробнее о событии
Россияне смогут вернуть до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны
Политическая Экспертизавчера в 04:08