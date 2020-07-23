Правительство вернет россиянам до 15 тыс. руб. за отдых внутри страны

Российским туристам, отдохнувшим в некоторых регионах страны в этом году, правительство компенсирует от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил накануне во время своего выступления в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.