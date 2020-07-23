Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РЕН ТВ
РЕН ТВ

Правительство вернет россиянам до 15 тыс. руб. за отдых внутри страны

Российским туристам, отдохнувшим в некоторых регионах страны в этом году, правительство компенсирует от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил накануне во время своего выступления в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
Подробнее о событии
РИА Дагестан

Отдыхающим внутри страны россиянам вернут до 15 тыс. рублей в виде кэшбэка

РИА Дагестан07:05
РЕН ТВ

Правительство вернет россиянам до 15 тыс. руб. за отдых внутри страны

РЕН ТВ22:18
РИА Новости

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

РИА Новости17:45
Известия

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Известия20:52
Новости Брянска

За отдых в России правительство вернет туристам до 15 тысяч рублей

Новости Брянскавчера в 14:30
Газета.Ru

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Газета.Ruвчера в 12:51
Газета Кемерова

Россиянам вернут до 15 000 рублей за отдых в своей стране

Газета Кемеровавчера в 06:28

Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень

21 июля был принят закон о признании утратившими силу статей, которые устанавливали, что поправки в налоговое законодательство, приводящие к изменению доходов бюджета и вступающих в силу в очередном финансовом году, должны приниматься до внесения в ГД проекта бюджета, то есть до 1 октября.
Интерфакс09:48
1

Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»

В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
Новые автомобиливчера в 02:54
15

Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия11:38
101

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
426