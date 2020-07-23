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РЕН ТВ

Правительство вернет россиянам до 15 тыс. руб. за отдых внутри страны

Российским туристам, отдохнувшим в некоторых регионах страны в этом году, правительство компенсирует от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил накануне во время своего выступления в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
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Известия

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Известия20:52
РИА Новости

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

РИА Новости17:45
ToDay News Ufa

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

ToDay News Ufaвчера в 05:33
Lenta.ru

Россиянам вернут деньги за отдых внутри страны

Lenta.ruвчера в 11:18
SM News

Россиянам компенсируют до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны

SM Newsвчера в 05:59
ТагилСити.ру

Россиянам обещают вернуть до 15 тысяч рублей за путешествия внутри страны

ТагилСити.рувчера в 05:48
Газета.Ru

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Газета.Ruвчера в 12:51
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Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам колонии

По сообщению ТАСС со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева, Петрозаводский городской суд приговорил руководителя карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии.
Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам колонии
RuNews24.ruвчера в 09:12
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МегаФон запускает систему удаленного мониторинга состояния здоровья

«Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей», - сообщил директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров.
Newstracker.ru06:03
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Жителей Волгограда с коронавирусом везут в районы области

В региональном оперативном штабе заявили, мест для пациентов хватает, при этом подтвердив, что задействован весь коечный фонд области и жителей областного центра госпитализируют, в том числе, и вне Волгограда, сообщает издание «V1.ru».
REGNUM10:29
2
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Беглов рассказал, кого коснется сокращение штатов в госорганах

Губернатор Петербурга Александр Беглов разъяснил, что планируемое сокращение штатов органов государственной власти затронет в основном управленцев и не должно идти в ущерб качеству работы подведомственных бюджетных организаций.
РИА Новости11:02
5

Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus способно пережить падение с двух метров

Напомним, что устройства с дисплеем, защищённым Corning Gorilla Glass 6, выдерживали падения без повреждения экрана с высоты 1,6 м, а со стеклом Gorilla Glass 5 — с высоты 1,2 м. Хотя Corning объявила, что Samsung станет первой компаний, которая возьмёт на вооружение Gorilla Glass Victus, пока неизвестно, в каком конкретно продукте это стекло будет использоваться.
3DNews11:21
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБКвчера в 12:06
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета00:25
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Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android

Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service05:13
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