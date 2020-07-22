Коронавирус
ИзвестияКабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
Максимальный размер выплаты — 15 тыс. рублей смогут получить туристы, потратившие на путевку более 75 тыс. При этом деньги вернут клиентам при условии, что он приобрел тур, продолжительность которого не более пяти ночей.
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Общество
Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн
В 2019 году рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году, что связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров (базы, в которых размещены фильмы и сериалы с возможностью взять код для размещения видео на другом сайте) Moonwalk и HDGO, говорится в отчете Group-IB, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ 02:00
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за баскетболиста Яниса Тимма
Сегодня Анна официально заявила, что Янис сделал ей предложение руки и сердца и она согласилась.
Вокруг ТВ 00:52
Единоборства
Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 13:34
Кино
Режиссерская версия «Отряда самоубийц» получила новые фан-постеры
Киноафиша России вчера в 08:27
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»
В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
Новые автомобили вчера в 02:54
Кино
Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию
Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России 21 июля в 13:00
Армия и оружие
На границу Ростовской области с Украиной переброшена военная авиация
Стало известно о переброске самолетов Ил-76 на границу Ростовской области и Краснодарского края с Украиной.
Южный Федеральный вчера в 05:24
Экономика
Великобритания поплатилась за выход из Евросоюза
Инвесторы делают ставку на евро и отворачиваются от Великобритании на фоне неопределенности, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 13:53
Политика
В МИД прокомментировали желание США выкупить С-400 у Турции
Москва расценивает желание Вашингтона выкупить российский ЗРК С-400 у Анкары как очередное проявление линии США на достижение своих целей путем давления, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
РИА Новости 02:12
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada
Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти».
32CARS.ru 21 июля в 07:29
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ вчера в 13:48
Общество
В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
В Черном море к заводским ходовым испытаниям приступил патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин», сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Известия 00:57
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Известия вчера в 06:27
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
"Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
РИА Новости вчера в 20:20
Футбол
«Челси» хочет обменять Кепу на тер Штегена
«Челси» интересуется вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном, сообщает Goal.com со ссылкой на Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс вчера в 09:25
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
Армия и оружие
Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года
Серийное производство тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В начнется в первой половине 2021 года.
Военное дело 01:48
Политика
Согласованы новые договоренности по перемирию в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа ТГК (Украина, Россия, ОБСЕ) 22 июля согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе.
Rambler News Service 02:26
Футбол
Семак похвалил Азмуна и Дзюбу за игру в прошедшем сезоне
Специалист похвалил форвардов за игру в прошедшем сезоне, заметив, что оба сделали очень многое для команды.
RT на русском вчера в 16:02
Политика
Депутаты городской думы выбрали мэром Благовещенска Олега Имамеева
Всего в тайном голосовании городской думы приняли участие 24 депутата.
Политическая Экспертиза 00:29
Общество
«Захваченный» схимонахом монастырь покинули уже 14 монахинь
Интерфакс вчера в 09:28
Общество
Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС
Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов заявил, что ведомство утвердило новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованием оснащать их защитой от взлома.
Известия вчера в 23:35
Экономика
Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга.
Интерфакс 02:17
Наука
Причиной тяжелой формы коронавируса группа крови не является
Группа крови пациента с коронавирусной инфекцией не влияет на тяжесть заболевания, а также на риск летального исхода.
ToDay News Ufa вчера в 08:36
Футбол
Слуцкий назвал объективным итоговое место «Рубина» в чемпионате России
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после домашнего поражения от «Спартака» в 30-м туре Российской премьер-лиги подвёл итоги выступления своей команды в сезоне-2019/20.
RT на русском вчера в 15:45