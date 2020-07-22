Российским туристам, отдохнувшим в некоторых регионах страны в этом году, правительство компенсирует от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил накануне во время своего выступления в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство вернет россиянам до 15 тыс. руб. за отдых внутри страны

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