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РЕН ТВПравительство вернет россиянам до 15 тыс. руб. за отдых внутри страны
Российским туристам, отдохнувшим в некоторых регионах страны в этом году, правительство компенсирует от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил накануне во время своего выступления в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.
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Россияне смогут вернуть до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны
Политическая Экспертизавчера в 04:08
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Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями
«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ 13:08
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Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России
Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, сообщили в ФСБ.
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Кашшаи о письме «Спартака»: невозможно быстро изменить качество судейства
Глава департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи заявил, что московскому "Спартаку" будет направлено официальное письмо в ответ на его обращение, но за несколько недель после возобновления чемпионата России невозможно быстро повысить качество работы арбитров.
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Проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий разрешается с 31 июля в Московской области в помещениях вместимостью не более 3 тыс. человек при условии загрузки не более 50%.
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Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен»
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В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).
Rambler News Service вчера в 02:34
Общество
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В списке стран с ограничениями на поездки остаются Великобритания и Россия.
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Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до особого распоряжения введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, при этом отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, сообщает областное правительство.
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РИА Новости 14:02
Политика
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о своем переводе из МВД в Росгвардию.
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С Байконура к МКС запустили ракету «Союз» с кораблем «Прогресс»
С космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а" запущен корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС.
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Борьба с преступностью вызвала в США яростные протесты
Трамп, кажется, нашел способ подавить бушующие в США массовые беспорядки – он начал вводить федеральные силовые подразделения в охваченные насилием города.
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Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
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Посол РФ в Великобритании Андрей Келин рассказал об отношениях Москвы и Лондона.
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Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев занимается актуальными проблемами региона, которые нужно срочно решать - это вопросы хозяйственного плана и экономики.
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Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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В Минздраве заявили о росте числа вирусных пневмоний в Татарстане
Проведение качественных анализов выявило в Татарстане рост числа вирусных пневмоний.
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В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского
Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского.
Коммерсантъ 09:32
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Первый контрактный рейс космического корабля Crew Dragon с четырьмя членами экипажа на Международную космическую станцию состоится не раньше конца сентября, сообщило НАСА в среду.
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