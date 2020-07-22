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РЕН ТВРЕН ТВПравительство вернет россиянам до 15 тыс. руб. за отдых внутри страны

Российским туристам, отдохнувшим в некоторых регионах страны в этом году, правительство компенсирует от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил накануне во время своего выступления в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.
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Отдыхающим внутри страны россиянам вернут до 15 тыс. рублей в виде кэшбэка

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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