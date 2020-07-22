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РИА Новости
РИА Новости

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.В источнике
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РЕН ТВ

Правительство вернет россиянам до 15 тыс. руб. за отдых внутри страны

РЕН ТВ22:18
Известия

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Известия20:52
Политическая Экспертиза

Россияне смогут вернуть до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

Политическая Экспертизавчера в 04:08
Газета.Ru

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Газета.Ruвчера в 12:51
Lenta.ru

Россиянам вернут деньги за отдых внутри страны

Lenta.ruвчера в 11:18
Газета Кемерова

Россиянам вернут до 15 000 рублей за отдых в своей стране

Газета Кемеровавчера в 06:28
РИА Новости

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

РИА Новости17:45

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru21 июля в 14:03
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В ЮФУ разработали ткань, защищающую от коронавируса

Учёные НИИ физической и органической химии ЮФУ предложили проект, в котором объясняется технология обработки технических тканей и нетканых материалов для придания им антивирусных (в том числе и антикоронавирусных) свойств.
1rnd.ru07:19

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости18:11
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Суд арестовал бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал политолога и бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова виновным в повторном неуважении к власти, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем канале в Telegram.
Ведомости09:17
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