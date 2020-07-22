Коронавирус
РЕН ТВПравительство вернет россиянам до 15 тыс. руб. за отдых внутри страны
Российским туристам, отдохнувшим в некоторых регионах страны в этом году, правительство компенсирует от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил накануне во время своего выступления в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.
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Взломавшие аккаунты в Twitter получили доступ к сообщениям 36 из них
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Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
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Экспресс газета 01:00
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Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
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Екатерина Климова призналась, что находится в отношениях Актриса Екатерина Климова не стала скрывать, что не одинока после развода.
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Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
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Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Общество
Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае
Возможно ужесточение режима (ограничений по коронавирусу – ред.), о послаблении речи быть не может.
РИА Новости 03:13
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Семья певца Алексея Чумакова готовится к похоронам
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Газета.Ru 03:31
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28
Происшествия
В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского
В Полтаве злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату.
RT на русском 04:52
Здоровье
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
ТВ-21 вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Транспорт
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Наказание ужесточится при признаках опасного вождения и лавирования между рядами – штраф в 15 тысяч рублей или лишения водительских прав на 2-6 месяцев.
Вести.Ru 03:03
Экономика
Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики
Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году.
Лезги газет вчера в 18:07
Происшествия
Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»
Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 04:39
Футбол
Два футболиста клуба ЦСКА изолированы из-за подозрения на коронавирус
Положительными оказались результаты тестов двух исландских игроков Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона, сказали в пресс-службе команды.
Эхо Москвы вчера в 11:32
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон показала фото подросшего принца Джорджа
Кейт Миддлтон увлекается фотографией и регулярно снимает своих близких, эти фото появляются в Сети в знаменательные даты.
Popcornnews.ru 02:15
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Шоу-бизнес
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10
Хоккей
Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
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Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
Общество
Назван снижающий уровень стресса и помогающий похудеть продукт
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Lenta.ru 04:36