Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Смотрите также
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через IT-платформу
Путин подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Google вводит для смартфонов на Android более жесткие требования
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
По иску на 4,5 млрд рублей арестованы 65 брендов Natura Siberica
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца
Житель Луцка опубликовал видео с задержанием террориста
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год
Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через IT-платформу
На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
В России предложили запретить брать кредиты через приложения
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.В источнике
Подробнее о событии
Гражданам пообещали от 5 до 15 тысяч рублей компенсации за поездки по России
Ореанда-Новостивчера в 04:19
В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России
RT на русскомвчера в 10:47