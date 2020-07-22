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Известия
Известия

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.В источнике
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РИА Новости

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

РИА Новости17:45
Ореанда-Новости

Гражданам пообещали от 5 до 15 тысяч рублей компенсации за поездки по России

Ореанда-Новостивчера в 04:19
Известия

В Думе о лучшем: как принимали премьера в нижней палате парламента

Известиявчера в 11:35
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русскомвчера в 10:47
LentaChel.ru

Будет ли кэшбек за отдых в Крыму?

LentaChel.ruвчера в 07:24
ТАСС

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАССвчера в 03:54
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфаксвчера в 13:50

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если власти примут соответствующее решение.
Известия01:42
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ21 июля в 03:25
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости18:11
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