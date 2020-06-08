с чего всё началось

Кабмин не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года, сообщили «Известиям» три источника, близкие к правительству. Это произошло уже во второй раз за последние недели: впервые МЭР неудачно внес документ 20 мая, затем — уже пересмотренный вариант — 2 июня.

Общество Жителей Петербурга бесплатно проверят на антитела на коронавирус «В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — отметили в оперштабе.

Футбол Бранислав Иванович может уйти из «Зенита» Напомним, Иванович играет за «Зенит» с 2017 года. Ранее он выступал за лондонский «Челси» и московский «Локомотив».

Происшествия Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков. 810

Политика Создана петиция против обнуления сроков Путина На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет». 1

Общество Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей. 935

Путешествия В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.

Общество Названа первая страна, которая снимет все ограничения по коронавирусу В Новой Зеландии правительство приняло решение с 9 июня полностью снять все ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

Политика США отказались предоставлять Нидерландам сведения о катастрофе MH17 Судья на процессе по делу о катастрофе Boeing 777 (рейс MH17) объявил, что Соединенные Штаты отказались предоставлять Нидерландам новые сведения о ракете, сбившей лайнер.

Здоровье В четвертой больнице Владимира произошла вспышка коронавируса Департамент здравоохранения ответил на запрос «Вестей» о ситуации с коронавирусом в 4-й городской больнице Владимира.

Общество Россиянам разрешили поездки за границу на работу, учебу и лечение Россияне смогут выехать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками.

Общество Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде. 709

Происшествия В США автомобиль въехал в протестующих Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 83

Технологии Программист разработал игру для заголовка вкладки в браузере Австрийский программист Янник Зиберт создал игру TitleRun, которая запускается вместо заголовка вкладки в браузере.

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K