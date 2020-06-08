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Кабмин не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года, сообщили «Известиям» три источника, близкие к правительству. Это произошло уже во второй раз за последние недели: впервые МЭР неудачно внес документ 20 мая, затем — уже пересмотренный вариант — 2 июня.
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Кабмин уже в третий раз не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года.Как рассказали «Известиям
» три источника в правительстве, ведомство министра экономического развития Максима Решетникова впервые внесли документ на рассмотрение еще 20 мая, после критики его доработали и 2 июня представили снова, однако и он не устроил членов кабмина.
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