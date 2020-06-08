с чего всё началось

Кабмин не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года, сообщили «Известиям» три источника, близкие к правительству. Это произошло уже во второй раз за последние недели: впервые МЭР неудачно внес документ 20 мая, затем — уже пересмотренный вариант — 2 июня.

Общество Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ. 385

Общество В Москве назвали дату отмены режима самоизоляции и пропусков Глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков заявил, что уже 9 июня в столице будут отмены режим самоизоляции и электронные пропуска. 29

Происшествия Нетаньяху подал третью жалобу в полицию на угрозы Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что подал в полицию третью жалобу на угрозы в адрес членов его семьи в социальных сетях. 1

Общество В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334 Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и в ближайшее время отправит на имя помощника президента РФ Максима Орешкина письмо с предложением возобновить производство пассажирского ближнемагистрального самолета Ту-334. 11

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 135

Политика Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем. 161

Энергетика «Газпром» не изменит стоимость газа для Белоруссии Как только Белоруссия полностью погасит задолженность, российская компания начнет переговоры по условиям поставки газа на 2021 г. Минэнерго Белоруссии предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики, в том числе за счет покупки части российского газа на бирже. 144

Общество В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда "Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. 2,7K

Общество Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17 В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС. 476

Футбол Месси вернется в общую группу «Барселоны» в понедельник Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возобновит тренировки в общей группе с понедельника, сообщает Marca.

Политика Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса.

Кино Создатель «Мандалорца» подтвердил сроки выхода второго сезона сериала По словам Фавро, компании Lucasfilm и ILM специально под своих сотрудников разработали технологии, которые позволили команде сериала заниматься постпродакшном и визуальными эффектами удалённо, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса, передаёт Collider.

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 736