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ИзвестияПравительство вернуло макропрогноз МЭР на доработку
Кабмин не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года, сообщили «Известиям» три источника, близкие к правительству. Это произошло уже во второй раз за последние недели: впервые МЭР неудачно внес документ 20 мая, затем — уже пересмотренный вариант — 2 июня.
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с чего всё началось
Кабмин уже в третий раз не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года.Как рассказали «Известиям» три источника в правительстве, ведомство министра экономического развития Максима Решетникова впервые внесли документ на рассмотрение еще 20 мая, после критики его доработали и 2 июня представили снова, однако и он не устроил членов кабмина.URA.Ruвчера в 21:21
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Минэкономразвития доработает прогноз социально-экономического развития России на 2020-2023 годы
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