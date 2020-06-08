Экономика
ИзвестияПравительство вернуло макропрогноз МЭР на доработку
Кабмин не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года, сообщили «Известиям» три источника, близкие к правительству. Это произошло уже во второй раз за последние недели: впервые МЭР неудачно внес документ 20 мая, затем — уже пересмотренный вариант — 2 июня.
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Общество
ВОЗ изменила мнение о ношении масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах.
Lenta.ru 05 июня в 14:05
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости 19:31
Политика
Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ведомости 10:23
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Общество
Врач назвала оптимальный возраст для рождения первого ребенка
Врач-гинеколог Юлиана Абаева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что ранний репродуктивный возраст у женщины длится до 35 лет, и для женщины безопаснее, чтобы первые роды были именно в этот период.
Известия 15:36
Кино
Оператор «Дюны» заявил, что каждая часть будет отдельным фильмом
Австралийский кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках фильма «Дюна» и заявил, что каждая из частей книги будет отдельным и самостоятельным фильмом.
Невские Новости 00:11
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Российские колледжи заработают с 1 сентября
Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Махачкалинские известия 08:06
Общество
Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:58
Происшествия
ЧП в Москве: в результате стрельбы из окна дома ранены прохожие
По данным столичного главка МВД, в результате стрельбы ранены двое прохожих.
Вести.Ru 16:45
Энергетика
«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей
Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM 06:55
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского диджея
Немецкая полиция на прошлой неделе по запросу США задержала российского диджея Дениса Казначеева, проживающего в Берлине, сообщается на странице музыканта в Facebook.
Коммерсантъ 20:43
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Энергетика
ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства.
Rambler News Service 05 июня в 13:56
Общество
Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом, сообщил РБК его пресс-секретарь Гершон Коган.
РБК 10:39
Экономика
Гостиницам мало не показалось
Крупный бизнес хочет льгот, как маленький Гостиничный бизнес через «Опору России» добивается перехода к секторальной модели поддержки, указывая властям на необходимость распространить льготы для малого бизнеса на средний и крупный, который также пострадал от остановки деятельности.
Коммерсантъ 17:55
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США.
Газета.Ru 15:38
Экономика
Сахалинская область сэкономит 4,6 млрд рублей благодаря пересмотру инвестпрограммы
Власти Сахалинской области в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой планируют пересмотреть финансирование по адресной инвестиционной программе, что позволит оптимизировать в 2020 году 4,6 млрд рублей.
ТАСС 20:59
Происшествия
Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских
Глава кабинета министров пообещал привлечь виновных к ответственности. Об этом он написал в своем Twitter.
Известия 19:24
Технологии
Эксперт Щельцин дал советы по безопасному пользованию мобильным банком
Глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, как пользоваться приложением мобильного банка максимально безопасно.
Экономика сегодня 20:06
Футбол
Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин»
Бывший полузащитник казанского "Рубина" Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в клуб из столицы Татарстана.
Газета.Ru 19:42
Космос
Роскосмос запатентовал устройство для ловли космического мусора
"Роскосмос" запатентовал устройство-уборщика космического мусора на околоземной орбите, говорится в бюллетене Роспатента.
Piter.tv 15:00
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 10:43
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
Lenta.ru 20:23
Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия вчера в 17:24
Общество
Русский врач в США заявил, что коронавирус исчез из Нью-Йорка
Обо всем русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка написал в своем Facebook.
Gazeta.SPb 18:31
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51