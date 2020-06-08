Экономика

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Кабмин не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года, сообщили «Известиям» три источника, близкие к правительству. Это произошло уже во второй раз за последние недели: впервые МЭР неудачно внес документ 20 мая, затем — уже пересмотренный вариант — 2 июня.
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с чего всё началось

Макро и ветрено: почему прогноз Минэка отправлен на доработку

Кабмин вернул Минэкономразвития на доработку прогноз социально-экономического развития РФ до 2023 года. Об этом «Известиям» рассказали три источника, близких к правительству.
Известиявчера в 17:01

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СМИ: Правительство вернуло макропрогноз МЭР на доработку

ПРАЙМ02:16

Правительство вернуло прогноз Минэкономразвития на доработку

Piter.tv02:06

Экономист объяснил причины отправки на доработку макропрогноза МЭР

Известиявчера в 18:00

Макропрогноз министра Решетникова отправлен на доработку. В третий раз

URA.Ruвчера в 21:21

Правительство третий раз вернуло на доработку макропрогноз МЭР

Телеканал 360°вчера в 20:35

Правительство вернуло прогноз Минэкономразвития на доработку во второй раз

Долг.рф01:42

Правительство перенесло макропрогноз без объяснений

Expert.ru05 июня в 07:46
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Здоровье

В России вакцинация от гриппа начнется в августе

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 06 июня в 09:53
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
2K
Здоровье

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Общество

Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве

РИАМО 01:14
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Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
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Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Lenta.ru 01:00
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Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
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Общество

Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
108
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Рост мировых цены на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 02:08
2
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
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Политика

В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости вчера в 16:24
4
Армия и оружие

Истребители ВВС Финляндии условно уничтожили российские военные базы

ГЛАС.RU 00:32
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Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
3,6K
Общество

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 8 июня превысило 7 миллионов человек.
Lenta.ru 00:50
Происшествия

Пятеро подростков палками избили 10-летнего мальчика в Парголово

Пятеро подростков палками избили 10-летнего мальчика, который пришел на детскую площадку, чтобы покачаться на качелях.
Piter.tv 00:05
2
Общество

В России колледжи продлили срок приёма документов

Абитуриенты смогут отправить копии своих документов и медицинских справок по электронной почте, через региональные порталы госуслуг или по почте.
Газета Республика Башкортостан вчера в 10:30
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Кино

Актер Михаил Кокшенов скончался

Четвертого июня не стало известного советского и российского актера Михаила Кокшенова, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06 июня в 03:53
1,6K
Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
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Общество

Онищенко рассказал о вреде антисептиков

Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала о нескольких правилах, которые помогают избежать вредного воздействия антисептиков и длительного ношения одноразовых перчаток.
Известия 00:08
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Общество

РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал слухи об их разводе

Фотограф Дмитрий Исхаков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его разводе с российской певицей Полиной Гагариной.
ФАН вчера в 22:29
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
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Общество

24 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии лабораторно подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Ижевск 01:08
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Экономика

Предприниматели Москвы получили льготные кредиты на три миллиарда рублей

Заявки на 15,5 миллиарда рублей одобрены столичным предпринимателям по городской программе субсидирования кредитных ставок.
Российская газета 02:07
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Шоу-бизнес

Дублер Киану Ривза поделился впечатлениями о работе с актером

Деловое.ТВ вчера в 02:22
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Единоборства

Конор Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Напомним, ранее Макгрегор уже дважды объявлял о завершении карьеры в апреле 2016-го и в марте 2019-го.
Матч ТВ вчера в 08:46
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