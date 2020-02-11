Экономика
ВедомостиПравительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.
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с чего всё началось
Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.Ведомостивчера в 16:44
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Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
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Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
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Банк станет новым титульным спонсором чемпионата России по футболу, какими до этого были «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
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Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
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Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера
Музыка
Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Политика
Выполнит ли Зеленский требования «нормандского саммита»
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В Астрахани из-за самолечения у женщины развился абсцесс мозга
В Астрахани у 38-летней женщины из-за самолечения образовался абсцесс мозга.
Политика
Эксперты дали прогноз: сколько Путин отмерил правительству Мишустина
Эксперты и политологи дали аргументированный ответ, как долго проработает правительство Мишустина, и назвали условия, при которых президент может отправить новых министров в отставку.
Политика
Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз
Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
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Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Хоккей
Сборная России проиграла на шведских играх три матча из трёх
Сборная России в заключительном матче шведских игр уступила сборной Чехии (3:4, Б). Россияне трижды вели в счёте, но всякий раз упускали преимущество.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек
В Китае – число жертв коронавируса превысило тысячу человек. Заражены по данным Минздрава КНР, более 42,5 человек.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Общество
В КНР возобновляют работу ключевые производственные предприятия
О постепенном возобновлении работы в ключевых отраслях КНР в условиях распространения коронавируса заявил представитель госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян 11 февраля на пресс-конференции.
Авто
Продажи новых LCV в России выросли в январе на 7%
Как известно, в целом российский авторынок показала незначительный рост, при этом продажи новых LCV в России выросли в январе на 7%. Объёмы реализованных авто этого сегмента составили 7,6 тыс. экземпляров сообщает агентство «Автостат».
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Происшествия
Суд арестовал участника розыгрыша про коронавирус в метро Москвы
Космос
Астрономы пока не могут найти утечку излучения Хокинга из чёрных дыр
В конце 2019 года астрофизики провели исследование данных гравитационных волн из GW 150914 и не нашли никаких признаков излучения Хокинга.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Экономика
Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике
Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Авто
Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.