Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомостивчера в 16:44

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Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомостивчера в 16:44

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы, сообщили СМИ

РИА Новости00:52

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъ01:10

Правительство обсуждает снижение страховых взносов для работодателей

REGNUM01:23

В России могут снизить страховые взносы

Вести.Ru01:19

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы для бизнеса

Forbes01:23

В России снова обсуждают идею снизить страховые взносы

ФедералПресс00:24
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Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Общество

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Футбол

«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ

Банк станет новым титульным спонсором чемпионата России по футболу, какими до этого были «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
Metaratings вчера в 11:09
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Общество

Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера

РИА Новости вчера в 14:59
Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
ТАСС 01:01
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Политика

Выполнит ли Зеленский требования «нормандского саммита»

Газета.Ru вчера в 14:06
Здоровье

В Астрахани из-за самолечения у женщины развился абсцесс мозга

В Астрахани у 38-летней женщины из-за самолечения образовался абсцесс мозга.
Kazanfirst.ru вчера в 16:43
Политика

Эксперты дали прогноз: сколько Путин отмерил правительству Мишустина

Эксперты и политологи дали аргументированный ответ, как долго проработает правительство Мишустина, и назвали условия, при которых президент может отправить новых министров в отставку.
Московский Комсомолец вчера в 14:57
Политика

Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз

Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru вчера в 13:00
Хоккей

Сборная России проиграла на шведских играх три матча из трёх

Сборная России в заключительном матче шведских игр уступила сборной Чехии (3:4, Б). Россияне трижды вели в счёте, но всякий раз упускали преимущество.
Metaratings 09 февраля в 09:02
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек

В Китае – число жертв коронавируса превысило тысячу человек. Заражены по данным Минздрава КНР, более 42,5 человек.
Радио Маяк вчера в 23:12
Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru вчера в 16:57
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
РИА Новости 01:11
Здоровье

В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Газета.Ru вчера в 20:15
Общество

В КНР возобновляют работу ключевые производственные предприятия

О постепенном возобновлении работы в ключевых отраслях КНР в условиях распространения коронавируса заявил представитель госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян 11 февраля на пресс-конференции.
Красная весна вчера в 23:52
Авто

Продажи новых LCV в России выросли в январе на 7%

Как известно, в целом российский авторынок показала незначительный рост, при этом продажи новых LCV в России выросли в январе на 7%. Объёмы реализованных авто этого сегмента составили 7,6 тыс. экземпляров сообщает агентство «Автостат».
Tvoe-avto.com вчера в 11:35
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС вчера в 07:57
Происшествия

Суд арестовал участника розыгрыша про коронавирус в метро Москвы

RT на русском вчера в 09:29
Космос

Астрономы пока не могут найти утечку излучения Хокинга из чёрных дыр

В конце 2019 года астрофизики провели исследование данных гравитационных волн из GW 150914 и не нашли никаких признаков излучения Хокинга.
News.ru 08 февраля в 09:23
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Экономика

Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Газета.Ru 09 февраля в 03:13
Авто

Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris

Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
РИА Новости вчера в 19:19
Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Интерфакс вчера в 23:43
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
Псковское агентство информации вчера в 00:33
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