Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомостивчера в 16:44

Подробнее о событии

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомостивчера в 16:44

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы, сообщили СМИ

РИА Новости00:52

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъ01:10

Правительство обсуждает снижение страховых взносов для работодателей

REGNUM01:23

В России могут снизить страховые взносы

Вести.Ru01:19

В России снова обсуждают идею снизить страховые взносы

ФедералПресс00:24

СМИ: Правительство РФ вернулось к идее снизить страховые взносы

ПРАЙМ00:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:27, Ашберн
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

ТАСС вчера в 07:57
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Кино

В Беларуси сняли короткометражку о детстве Джона Уика

Организаторы фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm в Беларуси выпустили на YouTube необычное приглашение для популярного актера Киану Ривза.
Российская газета вчера в 08:42
Политика

Филиппины прекратили действие военного договора с США

Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
Взгляд.ру 01:21
Армия и оружие

США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Lenta.ru вчера в 05:56
Общество

В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

РИА Новости вчера в 22:06
Армия и оружие

В США признали мощь российских береговых ракетных комплексов

В американском издании The National Interest опубликовали материал о российских «Бастионах».
Ferra вчера в 10:45
Хоккей

В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса в НХЛ появилась проблема с нехваткой клюшек, сообщает Boston Globe.
Чемпионат вчера в 17:14
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек

Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
РБК вчера в 20:06
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Известия 00:26
Армия и оружие

В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

REGNUM 00:15
Общество

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Кино

«Оскар» за лучший фильм вручили «Паразитам»

Американская киноакадемия впервые за 92-летнюю историю «Оскара» вручила награду за лучший фильм картине не на английском языке — в главной номинации победил фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо.
Forbes 09 февраля в 23:46
Экономика

Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса

Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.
РБК вчера в 23:00
Энергетика

В Минске заявили о договоренностях с Москвой по поставкам нефти

Россия будет поставлять нефть в Белоруссию по рыночной цене, на чем и настаивал Минск, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Rambler News Service 09 февраля в 07:56
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Шоу-бизнес

Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю

По словам певицы, многие захотели "разрушить ее жизнь", узнав о скандале с дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та уехала из России.
Московский Комсомолец вчера в 17:50
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
Футбол

Васильев: пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах

Пример Саши Головина ломает эти стереотипы. Чемпионат мира в России был блестяще проведён.
Чемпионат вчера в 14:08
Общество

В России разрешили выращивать коноплю и мак

Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Компания вчера в 05:38
Авто

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться уже в марте

Средства, выделенные государством на программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2020 год, могут закончиться уже в марте.
Автоновости дня 00:13
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Здоровье

ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
РИА Дагестан 08 февраля в 04:26
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
РИА Новости 01:11
Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Происшествия

Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро

Lenta.ru вчера в 05:54
Гаджеты

Xiaomi показала, на что способна камера Xiaomi Mi 10

iXBT.com 01:10
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое называли основным претендентом на достройку газопровода «Северный поток-2», 9 февраля вышло из порта Находки.
Коммерсантъ 09 февраля в 22:10
Здоровье

Калужские больницы могут возглавить гендиректора

Губернатор предложил реформировать систему управления медицинскими учреждениями.
ГТРК Калуга вчера в 01:35
Политика

МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке «нормандского формата»

В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
РИА Новости 01:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное